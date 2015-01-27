ایجاد منطقه آزاد برای مخترعان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری در جشنواره شکوفایی اختراعات استان تهران و البرز، از ایجاد مرکز جذب و خدمات سرمایهگذاری در استانداری تهران خبر داد و گفت: این مرکز در راستای حمایت از طرحها و اختراعات فعالیت میکند.
وی افزود: بر آن هستیم تا در منطقه آزاد شهری فرودگاه امام خمینی (ره) محلی را برای شرکتهای دانش بنیان اختصاص دهیم.
معاون توسعه و مدیریت استانداری تهران افزود: قرار است در این منطقه شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد ایجاد شود تا از این طریق بتوانیم امکاناتی را برای مخترعین فراهم آوریم.
مظفری با بیان اینکه این منطقه میتواند زیرساخت خوبی باشد، افزود: منطقه آزاد شهری فرودگاهی امام خمینی (ره) قرار است به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شود.
نظر شما