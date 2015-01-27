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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۴۸

معاون استانداری تهران خبر داد:

ایجاد منطقه آزاد برای مخترعان در تهران

ایجاد منطقه آزاد برای مخترعان در تهران

معاون توسعه و مدیریت استانداری تهران گفت: منطقه آزاد شهری فرودگاه امام خمینی (ره) قرار است به مکانی برای ایجاد شرکت‌های دانش بنیان برای مخترعان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری در جشنواره شکوفایی اختراعات استان تهران و البرز، از ایجاد مرکز جذب و خدمات سرمایه‌گذاری در استانداری تهران خبر داد و گفت: این مرکز در راستای حمایت از طرح‌ها و اختراعات فعالیت می‌کند.

وی افزود: بر آن هستیم تا در منطقه آزاد شهری فرودگاه امام خمینی (ره) محلی را برای شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهیم.

معاون توسعه و مدیریت استانداری تهران افزود: قرار است در این منطقه شرکت‌های دانش بنیان و مراکز رشد ایجاد شود تا از این طریق بتوانیم امکاناتی را برای مخترعین فراهم آوریم.

مظفری با بیان اینکه این منطقه می‌تواند زیرساخت خوبی باشد، افزود: منطقه آزاد شهری فرودگاهی امام خمینی (ره) قرار است به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شود.

کد مطلب 2475209

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