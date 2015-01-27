جلوگیری از تخریب چمن ورزشگاه یادگار تبریز نیازمند تمهیدات مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ستوده نژاد ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی فوتبال جام باشگاه های آسیا اظهار داشت: ۱۳ بازی در دور برگشت لیگ برتر فوتبال در تبریز انجام خواهد گرفت که از این تعداد هشت بازی به همراه سه بازی مرحله گروهی جام باشگاه های آسیا در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار می شود.

وی ادامه داد: با افزودن جلسات تمرینی تیم ها در مجموع چند جلسه تمرین و بازی در هفته در این ورزشگاه برگزار می شود و همین امر موجب خراب شدن چمن ورزشگاه خواهد شد که باید فکری در این خصوص اندیشیده شود.

ستوده نژاد همچنین با اشاره به برخی از مشکلات ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز گفت: موضوع اورژانس و اینترنت دو مشکل اصلی این ورزشگاه است زیرا آمبولانسی که در حین مسابقات در ورزشگاه حضور دارد، تنها برای امدادرسانی و انجام کمک های اولیه پزشکی به بازیکنان دو تیم بوده و برای تماشاگران آسیب دیده در ورزشگاه هیچ فکری نشده است.

وی افزود: همچنین برای تامین اینترنت ورزشگاه نیز که یکی از مشکلات در حین برگزاری مسابقات است، تاکنون اقدامی نشده و خبرنگاران حاضر در ورزشگاه ها همواره با مشکل مواجهند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز با بیان اینکه تبریز برای سومین سال بار پیاپی میزبان بازی های تراکتورسازی تبریز در آسیا خواهد بود، گفت: در سال های گذشته نمره خوبی از کنفدراسیون گرفتیم و امسال نیز باید تلاش کنیم دوباره میزبان شایسته ای برای این مسابقات باشیم.

وی افزود: هم اکنون ۳۰ دستگاه اجرایی در سه کمیته روانی و عملیاتی، عمرانی و اجرایی و پشتیبانی عضو هستند و هر یک از این دستگاه ها وظیفه خاصی برعهده دارند که نتیجه همکاری بین دستگاه ها میزبانی خوب رقابت ها خواهد بود.

