به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس در نطق میان دستور با اشاره به حضور وزیر امور خارجه کشورمان در فرانسه، گفت: درست در شرایطی که جهان اسلام به دلیل اهانت به پیامبر اکرم (ص) اندوهناک است و به اعتراض برخاسته، برخلاف نقش رهبری و پیش رونده ایران اسلامی در جهان اسلام، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که نماد استکبارستیزی است، با وزیر خارجه آمریکا که نماد شیطان بزرگ، آدمکش و سلطه گر است، قدم زده است. ما این اقدام را محکوم می کنیم و آن را برخلاف عزت و اقتدار ملت ایران می دانیم.

وی افزود: نتانیاهو، کامرون و فابیوس می توانند با جان کری قدم بزنند، چون همه آنها دزدان و غارتگران بین المللی هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به اظهارات نایب رئیس مجلس آلمان، گفت: اظهارات مداخله گرایانه و بی ادبانه نایب رئیس مجلس آلمان را محکوم می کنیم.

نقوی حسینی ادامه داد: سئوال اینجانب از هیات رئیسه مجلس این است که آقای عارف چه کاره مجلس است که هیات پارلمانی آلمان با او ملاقات می کند؟ و چرا در برنامه هیات پارلمانی آلمان برنامه ملاقات با فردی گذاشته می شود که هیچ سمت مجلسی یا دو لتی ندارد.