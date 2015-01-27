محور خرم آباد - بيرانشهر - بروجرد مسدود می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود حسینی ظهر سه شنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: محور خرم آباد - بيرانشهر- بروجرد به علت عمليات راهسازي مسدود می شود.

وی افزود: این محور حد فاصل كيلومتر ۸۰۰+۸۷ تا ۹۵۰ +۸۷ طی روز سه شنبه چهاردهم بهمن ماه سالجاری مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان لرستان عنوان کرد: محور خرم آباد - بيرانشهر - بروجرد از ساعت هشت صبح تا ۱۴ بعد از ظهر به علت عمليات راهسازي و ريزش برداري مسدود می شود.

سرهنگ حسینی یادآور شد: تردد در اين محور فاقد هرگونه مسير جايگزين بوده و رانندگان باید برنامه سفر خود را به گونه ای تنظیم کنند که با مشکل مواجه نشوند.