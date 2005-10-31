به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس فرهاد يعقوبي در مراسم توديع دكتر علي محمد شاعري و معارفه دكتر اصغر نصيري شهردار منطقه 22 با اشاره به نگاه مديريت جديد شهري، گفت : شهروند مداري ، بسترسازي و فرهنگ سازي براي مشاركت مردم در اداره شهر از طريق آموزش هاي همگاني و اطلاع رساني و همچنين تكريم ارباب رجوع از برنامه هاي مديريت جديد شهري است.

وي با اشاره به اينكه ساختار شهرداري طي 40 سال گذشته هيچ تغيير بنياديني نداشته ازتاكيد مديريت جديد شهري بر منطقه محوري ياد كرد و اظهار داشت: طي يك بررسي بر روي 5 منطقه شهرداري 230 علل زمين گير شدن شهرداري هاي مناطق احصاء شد و قطعا با دادن اختيارات لازم به مناطق و تمركز زدايي كمك زيادي به روان سازي امور در سطح مناطق خواهد شد كه البته به منظور ايجاد مكانيسم لازم براي واگذاري اين مسئوليت ، كميته هايي در معاونت امور مناطق شكل گرفته است.

معاون امور مناطق شهرداري تهران همچنين تصريح كرد: با اجراي طرح منطقه محوري ، مسئوليت امور با شهردار بوده و در رابطه با كم كاري ها فقط شخص شهردار منطقه پاسخگو خواهد بود.

وي بر توجه جدي به بهسازي زيرساخت هاي شهر بويژه در زمينه حمل و نقل ، ترافيك ، مترو و .. تاكيد كرد و افزود: در شهري با هشت ميليون جمعيت ، ساماندهي زير ساخت ها با بودجه فعلي امكان پذير نيست لذا بايد از مشاركت دولت يا بخش خصوصي بهره گرفت و معتقديم اگر بسترهاي لازم براي اين بخش فراهم شود و به صورت برنده - برنده با سرمايه گذار برخورد كرد در نهايت مشكل بودجه تا حد زيادي بر طرف شده و منافع مردم نيز تامين مي شود.

يعقوبي خطاب به شهردار جديد منطقه 22، خواستار توجه جدي به امور مبتلا به در بخش خدمات شهري منطقه شد و افزود: شهروندان توان يك مدير را با نگاه به وضعيت نظافت ، رفت و روب و .. مي سنجند و اگر ضعفي در اين امور باشد مديريت را زير سئوال مي برند لذا در انجام وظايف نبايد هيچگونه اغماضي صورت بگيرد.

وي در خاتمه رسيدگي به وضعيت معيشت كاركنان را عامل انگيزشي مهمي در بروز خلاقيت ها عنوان و تاكيد كرد: بايد در زمينه معيشت و حقوق كاركنان اقدامات جدي صورت بگيرد تا حقي ضايع نشود.

بنابراين گزارش در ادامه اين مراسم ، دكتر شاعري شهرداري سابق منطقه 22 با ارايه گزارش عملكردي از مجموعه اقدامات صورت گرفته در شهرداري اين منطقه طي مدت تصدي ايشان گفت: افتتاح 11 بوستان ، اجراي طرح جمع آوري زباله از مبدا و بازيافت 15 درصد زباله هاي شهري، ارتقاي نمره رفت و روب از 75 به 90 ، حفظ 400 هكتار از حوزه هاي آبخيز از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمات شهري است.

به گفته وي ، در حوزه حمل و نقل و ترافيك و معاونت شهرسازي نيزاقداماتي از جمله احداث دو ايستگاه مترو ، خريداري 100دستگاه اتوبوس ، ايجاد 3 ايستگاه سوخت گاز طبيعي ، احداث دو پله برقي ، كوتاه شدن زمان صدور پروانه از سه هفته به 5 تا 7 روز ، يكسان سازي تراكم ها ، راه اندازي آزمايشي آرشيو الكترونيك طي اين مدت صورت گرفته است.

شاعري در ادامه افزود: بكارگيري 140 هزار تن آسفالت و تلاش براي ارتقاي فرهنگ شهروندي ، تشكيل 10 شوراي برنامه ريزي و توسعه محلات ، آغاز عمليات ساخت دو فرهنگسرا ، گازرساني به منطقه ، ايجاد دفتر پست ، اورژانس و هلال احمر ، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي ، ايجاد شهروند و ايستگاه آتش نشاني و .. نيز از ديگر اقدامات صورت گرفته است.

همچنين ، دكتر اصغر نصيري شهردار جديد منطقه 22 شهرداري تهران نيز طي سخناني با اشاره به استعدادها و موقعيت هاي ويژه اين منطقه ، تصريح كرد: منطقه 22 را با دو اطاق كوچك در يك بيابان ايجاد كرديم و امروز به جايگاه ويزه اي در مجامع علمي و شهرداري هاي كشور رسيده است؛ در سال 82 اين منطقه در خيلي از موارد از جمله فني عمراني ، اداري ، تكريم ارباب رجوع و .. رتبه اول را كسب كرد و واحد نمونه زيست محيطي در كل كشور شناخته شد .

وي تاكيد كرد: بيشترين وقت خود را صرف اجراي پروژه هاي بزرگ بر زمين مانده مانند ادامه بزرگراههاي همت و رسالت ، درياچه ، بهسازي 6 هزار هكتار فضاي خدماتي ، طرح چهار باغ و ساماندهي زمين هاي آزادسازي شده ويژه معوض زمين هاي داخل طرح خواهم كرد .

نصيري با ابراز خرسندي نسبت به نگاه دكتر قاليباف به مجموعه شهر ، اظهار داشت: مباحثي مانند مديريت علمي و جهادي ، ايجاد شهر الكترونيك ، توازن اقدامات روبنايي و زير بنايي ، حق مداري ، شهروند محوري ، ايجاد امنيت رواني و كاري براي پرسنل ، شايسته سالاري ، شايسته گزيني و شايسته پروري ، جلب رضايت مراجعين و .. منشور جديدي در شهرداري تهران است كه به طور قطع در شهرداري منطقه 22 مصداق خواهد يافت.

وي در خاتمه گفت: يك بار ديگر به مانند قبل از سال 82 با اين منطقه تجديد بيعت كرده و به هيچ وجه اجازه عدول از ضوابط و قوانين را نمي دهم.