داعش برای خراسان والی تعیین کرد!

سایت خبری شفاف نوشت: صفحات داعش در شبکه مجازی تویتر پس از پنج ساعت وعده دادن به این که بزودی پیام ابی محمد عدنانی را که حاوی یک مژده بزرگ است، منتشر می کنند، عصر امروز فایل صوتی او را در یوتیوب قرار دادند.

وعده دادن به انتشار یک پیام مهم، تاکتیک رسانه های داعش برای پنهان کردن سکوتشان در قبال درگیری های عین العرب، دیالی، شمال موصل و دیرالزور بود. در روزهای اخیر درگیری سنگینی در این مناطق درجریان بود و امروز به آزادسازی آنها منجر شد. اما صفحات داعش که سکوت کرده بودند و پاسخی نداشتند، برای حفظ روحیه سمپات ها و اعضای خود، روی پیام عدنای مانور دادند.



عدنانی که سخنگوی خلیفه است، در این پیام، با عنوان "بمیرید از عصبانیت" اعلام کرد؛ برای خراسان (مناطق شمالی افغانستان و همسایگانش) والی تعیین شده و از امروز حافظ سعیدخان، فرماندار خلیفه در آن منطقه است. ضمن این که عبدالرئوف خادم هم به عنوان معاون او تعیین شده و می توانند برای خلیفه بیعت بگیرند.

در دنیای تکفیری ها و تشکیلات القاعده، این اقدام به معنی ندیده گرفتن موجودیت طالبان و قبول نداشتن تمام مدعیان جانشینی اسامه بن لادن به جز ابوبکر بغدادی است.

عدنانی خطاب به مردم افغانستان، که هنوز زخم وحشیگری های گروه های تکفیری را بر بدن دارند، گفت: شما یک عمر با انگلیس و روس و امریکا جنگیده اید، اما این یک جنگ جدید است و باید با شدت بیشتری در آن شرکت کنید.

داعش از مردم افغانستان خواست از این پس به جای جنگ با متجاوزان خارجی، با هموطنان خود که از خلیفه پیروی نمی کنند بجنگند.

عدنانی با ستودن مقاومت تکفیری ها در برابر حملات ائتلاف امریکایی و متحدان عربش، خطاب به ائتلاف گفت: حملات شما نه تنها هیچ ضربه جدی به ما وارد نکرده، بلکه باعث بیشتر شدن جنگجویان ما شده است.

اوباما و ژنرال هایش از ترس رویارویی با ما، فقط هوایی حمله می کنند و خودشان هم خوب می دانند که نباید امیدی به شیوخ ترسو داشته باشند. اما اگر نقشه می کشید که روی زمین به ما حمله کنید، ما مدت هاست منتظرتان هستیم، پس چرا نمی جنگید؟

سخنگوی خلیفه خطاب به تروریست های اروپایی گفت: حملات خود را متوقف نکنید. با ساختن بمب و سلاح گرم و حتی با ماشین و سنگ و هرچیز دیگری که شد بجنگید و بدانید هیچ فرقی میان شهروندان و سربازانشان که مسلمانان را می کشند وجود ندارد.

سخنگوی داعش اعلام کرد: بزودی کشورهای فرانسه، استرالیا، بلژیک و کانادا طعم حملات جدید را خواهند چشید و مجاهدان ما آنجا را غرق رعب و وحشت خواهند کرد.

وی با اشاره به مرگ عبدالله بن عبدالعزیز و به قدرت رسیدن سلمان بن عبدالعزیز که گفته می شود قصد دارد در روش حمایت از تکفیری ها تغییراتی بوجود آورد، گفت: حکام حقیقی عربستان، یهود و صلیبی ها هستند و سلمان و نایف هیچ کاره اند.

اقدام صفحات داعش حتی با نارضایتی سایر تکفیری ها مواجه شد و برخی از آنها نوشتند، در شرایطی که چند ساعت پیش، دیالی، کوبانی، دیرالزور و شمال موصل به دست شیعیان و کردها افتاده، شیخ عدنانی از ولایت خراسان خبر می دهد.