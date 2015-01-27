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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۲۰

سرهنگ دلیری خبر داد:

رشد ۷۸ درصدی كشف سرقت در بروجرد/ یک میلیون نخ سیگار قاچاق کشف شد

رشد ۷۸ درصدی كشف سرقت در بروجرد/ یک میلیون نخ سیگار قاچاق کشف شد

بروجرد - فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از افزايش ۷۸ درصدی كشفيات سرقت در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دليري ظهر سه شنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: در طول ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸ درصد افزايش كشف سرقت و كاهش چشمگير وقوع جرم را داشته ايم كه اين کشفيات با انجام طرح­هاي ارتقای امنيت اجتماعي صورت گرفته است.

وی بیان داشت: همچنین در اين مدت ۷۹۵ نفر متهم دستگير و پس از تشکيل پرونده به دادسرا معرفي شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان بروجرد در ادامه سخنان خود عنوان کرد: ماموران انتظامي اين فرماندهي در راستای اجراي طرح امنيت اجتماعي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز از فعاليت هاي افرادي در امر قاچاق سيگار خارجي مطلع شدند.

وی افزود: در این راستا ماموران انتظامی شهرستان بروجرد بررسي هاي لازم برای صحت موضوع، شناسايي و دستگيري متخلفان را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ دلیری تصريح کرد: ماموران طي ۱۰ ماهه امسال در بازرسي از تعدادي مغازه در بروجرد توانستند يک ميليون و ۳۳ هزار و ۱۴۰ نخ سيگار خارجي را کشف و ضبط کنند.

کد مطلب 2475246

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