رشد ۷۸ درصدی كشف سرقت در بروجرد/ یک میلیون نخ سیگار قاچاق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دليري ظهر سه شنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: در طول ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸ درصد افزايش كشف سرقت و كاهش چشمگير وقوع جرم را داشته ايم كه اين کشفيات با انجام طرح­هاي ارتقای امنيت اجتماعي صورت گرفته است.

وی بیان داشت: همچنین در اين مدت ۷۹۵ نفر متهم دستگير و پس از تشکيل پرونده به دادسرا معرفي شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان بروجرد در ادامه سخنان خود عنوان کرد: ماموران انتظامي اين فرماندهي در راستای اجراي طرح امنيت اجتماعي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز از فعاليت هاي افرادي در امر قاچاق سيگار خارجي مطلع شدند.

وی افزود: در این راستا ماموران انتظامی شهرستان بروجرد بررسي هاي لازم برای صحت موضوع، شناسايي و دستگيري متخلفان را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ دلیری تصريح کرد: ماموران طي ۱۰ ماهه امسال در بازرسي از تعدادي مغازه در بروجرد توانستند يک ميليون و ۳۳ هزار و ۱۴۰ نخ سيگار خارجي را کشف و ضبط کنند.