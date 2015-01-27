غافلگیری استکبار ازنامه رهبری به جوانان اروپا/ انقلاب مخاطب جهانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی در نشست خبری پیش از ظهر امروز خود با خبرنگاران اظهار داشت: سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی جشن گرفته می شود که جمهوری اسلامی ایران از اوضاع منطقه ای و جهانی قوی برخوردار است.

وی ادامه داد: ایران اسلامی در اوایل پیروزی انقلاب نیازمند استفاده از توانایی های بالفعل منطقه بود اما در حال حاضر ایران مقتدر عامل ثبات خاورمیانه است و همه جهان این مهم را پذیرفته اند که تنها با حضور جمهوری اسلامی ایران مسائل منطقه خاتمه می یابد و ایران برای مسلمانان منطقه پشتوانه ای قوی است.

رئیس ستاد دهه فجر استان البرز با بیان اینکه خوشبختانه ایران اسلامی ما اکنون در جهان مخاطب خود را یافته است، تصریح کرد: امام راحل (ره) گمشده قرن بودند که با پیروزی انقلاب مردم مستضعف و محروم و مردمان آزادی خواه یاور خود را یافتند و امروز نیز حضور مقام معظم رهبری در کشور پشتوانه محکمی برای ادامه راه امام بزرگوار در ایران و جهان است.

حجت الاسلام روحی یزدی همچنین به نامه اخیر مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و امریکای شمالی اشاره کرد و اظهار داشت: به اذعان همه سیاست مداران و تحلیل گران مقام معظم رهبری با این امر مهم دنیا و استکبار را غافلگیر کردند.

وی افزود: هرچند دشمنان تلاش کردند در برابر این پیام مهم مقاومت کنند و اجازه نشر آن را ندهد و بر طبق اخبار واصله تا بیش از ۱۵ ساعت در سکوت توام با تعجب به سر می بردند اما زمانیکه این پیام مهم را انتشار یافته دیدند با این موج عظیم همراه شدند.

رئیس ستاد دهه فجر استان البرز تاکید کرد: پیام مقام معظم رهبری جوانان را از آنچه را که دشمن در موضوع اسلام هراسی و ایران هراسی می ترساند آگاه و اهداف دشمن را خنثی کرد.