به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبات هیئت وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، نسبت به فروش ساختمان های اداریِ مازاد بر نیاز خود در استان های تهران، اردبیل، سیستان و بلوچستان، یزد، چهارمحال و بختیاری و فارس اقدام کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مصوبات هیئت وزیران به شرح زیر است:
مجوز فروش اموال مازاد نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استانهای اردبیل و تهران
وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق های یادشده، نسبت به فروش ساختمان های اداری مازاد بر نیاز خود با پلاک ثبتی (5176) فرعی از (123) اصلی، به مساحت (152) متر مربع عرصه و (377) متر مربع اعیانی، واقع در بخش (12) شهرستان تهران، استان تهران و پلاک ثبتی (12994) فرعی از (6240/112) اصلی، به مساحت (1062) متر مربع عرصه و (27/153) متر مربع اعیانی، واقع در بخش (21) شهرستان پارس آباد، استان اردبیل با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل 100 درصد وجوه یادشده در اجرای ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی - مصوب 1379- و ماده (17) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389- از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارتخانه یادشده قرار می گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان های مذکور هزینه نماید.
مجوز فروش اموال غیرمنقول وزارت جهاد کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان
وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق های یادشده، نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود در استان سیستان و بلوچستان به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل 100 درصد وجوه یادشده در اجرای ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی - مصوب 1379- و ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389- از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارتخانه یادشده قرار می گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان مذکور هزینه نماید.
مجوز فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی در استان های یزد، چهارمحال و بختیاری و فارس
وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق های یادشده، نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود به شرح جدول زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل 100 درصد وجوه یادشده در اجرای ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی - مصوب 1379- و ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389- از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارتخانه یادشده قرار می گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان های مذکور هزینه نماید:
مجوز فروش ملک مازاد وزارت جهاد کشاورزی در استان فارس
وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق های یادشده، نسبت به فروش ساختمان اداری مازاد بر نیاز خود با پلاک ثبتی (395) فرعی از (1749) اصلی به مساحت (5/283) متر مربع عرصه و (340) متر مربع اعیانی، واقع در بخش (4) شهرستان شیراز، استان فارس، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل 100 درصد وجوه یادشده در اجرای ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی- مصوب 1379- و ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389- از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارتخانه یادشده قرار می گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان مذکور هزینه نماید.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبات را در تاریخ 93.10.29 برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ کرد.
ردیف
آدرس
نوع کاربری
عرصه
اعیان
پلاک ثبتی
1
چهارمحال و بختیاری، بخش 10، شهرستان لردگان
اداری
16/901
80
5 فرعی از 101 اصلی
2
یزد- بخش 22، شهرستان میبد
مسکونی (غیرسازمانی)
358
140
424/4 فرعی از 10170 اصلی
3
فارس، بخش 4، شیراز
اداری
402
1/421
254 فرعی از 1360 اصلی مفروز و مجزی شده از 4 فرعی
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