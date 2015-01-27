به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبات هیئت وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد برای حمایت از توسعه سرمایه ‏گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق‏ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، نسبت به فروش ساختمان ‏های اداریِ مازاد بر نیاز خود در استان های تهران، اردبیل، سیستان و بلوچستان، یزد، چهارمحال و بختیاری و فارس اقدام کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مصوبات هیئت وزیران به شرح زیر است:

مجوز فروش اموال مازاد نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استانهای اردبیل و تهران

وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق‏ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق‏ های یادشده، نسبت به فروش ساختمان‏ های اداری مازاد بر نیاز خود با پلاک ثبتی (5176) فرعی از (123) اصلی، به مساحت (152) متر مربع عرصه و (377) متر مربع اعیانی، واقع در بخش (12) شهرستان تهران، استان تهران و پلاک ثبتی (12994) فرعی از (6240/112) اصلی، به مساحت (1062) متر مربع عرصه و (27/153) متر مربع اعیانی، واقع در بخش (21) شهرستان پارس آباد، استان اردبیل با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل 100 درصد وجوه یادشده در اجرای ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی - مصوب 1379- و ماده (17) قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389- از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارتخانه یادشده قرار می‏ گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان‏ های مذکور هزینه نماید.

مجوز فروش اموال غیرمنقول وزارت جهاد کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان

وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق‏ های یادشده، نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود در استان سیستان و بلوچستان به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل 100 درصد وجوه یادشده در اجرای ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی - مصوب 1379- و ماده (17) قانون افزایش بهره ‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389- از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارتخانه یادشده قرار می‏ گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان مذکور هزینه نماید.

مجوز فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی در استان های یزد، چهارمحال و بختیاری و فارس

وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه ‏گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق‏ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق‏ های یادشده، نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود به شرح جدول زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل 100 درصد وجوه یادشده در اجرای ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی - مصوب 1379- و ماده (17) قانون افزایش بهره ‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389- از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارتخانه یادشده قرار می‏ گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان‏ های مذکور هزینه نماید:

مجوز فروش ملک مازاد وزارت جهاد کشاورزی در استان فارس

وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق ‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق ‏های یادشده، نسبت به فروش ساختمان اداری مازاد بر نیاز خود با پلاک ثبتی (395) فرعی از (1749) اصلی به مساحت (5/283) متر مربع عرصه و (340) متر مربع اعیانی، واقع در بخش (4) شهرستان شیراز، استان فارس، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل 100 درصد وجوه یادشده در اجرای ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی- مصوب 1379- و ماده (17) قانون افزایش بهره ‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389- از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارتخانه یادشده قرار می‏ گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان مذکور هزینه نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبات را در تاریخ 93.10.29 برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ کرد.