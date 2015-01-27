به گزارش خبرگزاری مهر، اپلیکیشن متفاوتی به نام Runkeeper برای گوشی های اندروید و iOS تولید و روانه بازار فناوری شده که دارای چندین کاربرد مجزا و متفاوت است. این اپلیکیشن همانند GPS عمل کرده و از آن به عنوان یک برنامه موقعیت یاب یاد می شود. در کنار این برنامه دکمه ای به نام Record وجود دارد که کاربران با فشار دادن این دکمه می توانند محل فعلی خود را به ثبت برسانند؛ از دیگر ویژگی های این اپلیکیشن می توان به مواردی مانند ورزش و سلامت و لاغری اشاره کرد.

این گجت علاوه بر قابلیت GPS می تواند میزان کالری سوزانده شده، تعداد قدم های برداشته شده، میزان ضربان قلب و ... را نیز بسنجد. در نتیجه، کاربران با نصب این اپلیکیشن می توانند از دو برنامه کاربردی بهره ببرند.