گفتمان برای تبلیغ نماز کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوطالب حجازی صبح سه شنبه در جمع اصناف و بازاریان شهرستان فومن اظهار داشت: سردرب مغازه های خود را با این نوشته که۲۰ دقیقه برای اقامه نماز تعطیل است مزین کنید.

مشاور استانداری گیلان تاکید کرد:برای نماز حتی اگر شده یک دقیقه هم تبلیغ کنید زیرا این دقایق به ساعتها تبدیل می شود.

وی مهمترین رکن تبلیغ نماز را همت بلند خواند و گفت: اگر هر مغازه ای برای نماز ۲۰ دقیقه تعطیل کند و روزی برسد که همه مغازه ها در وقت نماز تعطیل باشند، می دانید چه بازتابی دارد و چقدر به صورت عملی برای نماز تبلیغ شده است؟

حجازی خواستار تبلیغ نماز بدور از تظاهر و ریا و ظاهر سازی شد و اظهار کرد: بازاریان و اصناف در ترویج فرهنگ نماز بسیار تاثیر گزارند.

مسئول ستاد اقامه نماز استان گیلان با بیان اینکه سعی کنیم نماز برای رفع تکلیف نباشد گفت:اقامه نماز از واجبات است پس جدی گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه با داشتن عالم برجسته ای همچون آیت الله بهجت (ره)، فومن شهری با عظمت در جهان تشیع محسوب می شود ادامه داد: نماز را تبلیغ کنید زیرا نماز فساد را از بین برده و آرامش و امنیت را به ارمغان می آورد.

در این جلسه محمد جواد عامر معاون فرماندار و مسئول ستاد اقامه نماز شهرستان فومن نیز با اشاره به اینکه نماز اولین اعلام بندگی به پروردگار است گفت:با سر به سجده رفتن خود را از بند شیطان و هوای نفسانی خارج می کنیم.

وی اشاره کرد: در سال ۹۳، شش نشست دانش آموزی با عنوان نماز در این شهرستان برگزار شده که جمعا ۹۷۱ نفر در آن شرکت داشته اند.

گفتنی است عامر از سامان دهی ائمه جماعت این شهرستان و برگزاری مسابقه نیایش قلم با محوریت نماز در ۲۰ مدرسه خبر داد.