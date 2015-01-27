ورزشکاران کرمانشاه موفق به کسب دومدال برنز شدند

مسعود حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات اسکواش قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان به میزبانی تهران برگزار شد.
وی با بیان اینکه ۴۰ اسکواش باز از سراسر کشور در این دوره از رقابت ها حضور داشتند، افزود: ورزشکاران کرمانشاهی موفق به کسب دو مدال برنز در این مسابقات شدند.
حمیدی گفت: در رده سنی بالای ۳۵ سال تورج کرمی موفق شد نخستین مدال برنز تیم کرمانشاه را به دست آورد.
وی افزود: کورش تیر انداز نیز در رده سنی بالای ۴۵ سال در جایگاه سوم ایستاد و گردن آویز برنز را از آن خود کرد.
رئیس هیئت اسکواش استان کرمانشاه یادآور شد: اين مسابقات به منظور ياد بود استاد محسن كاشفی از پيشكسوتان اسكواش كشور برگزار شد.
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