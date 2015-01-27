آموزش باعث کاهش تخلفات رانندگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر،سردار علیرضا صالحی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی افزود: پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت با تمام توان در عرصه ها حضور دارد و اجازه نمی دهد خدشه ای بر نظم و امنیت وارد شود.

وی اظهار داشت: کار پلیس راهنمایی و رانندگی را بسیار سخت و سنگین است وقتی مسافری وارد شهر دیگر می شود از نحوه و نوع رانندگی ، آمد و شد و ترافیک به فرهنگ مردمان شهر پی می برد لذا نیاز است در ارتقا فرهنگ رانندگی تلاش ها و فعالیت ها مضاعف تر شود.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: کار در پلیس راهنمایی و رانندگی نیازمند مدیریت قوی و کارآمد و بالا بودن انگیزه کارکنان و همکاری هرچه بیشتر و بهتر مردم دارد.

سردار صالحی تاکید کرد: پایین بودن میزان اعمال قانون جریمه و کاهش تلفات انسانی در درون شهرها و جاده های ارتباطی استان زنجان نشان می دهد که پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور حاکم شدن نظم و انضباط و روانی ترافیک به خود سخت گرفته که این جای تقدیر دارد.

وی گفت: اعمال قانون در واقع سریعترین و صحیح ترین راه برای کاهش تصادفات و تلفات انسانی است و کسانی که به عمد تخلف می کنند و جان خود و دیگران را با خطر مواجه می سازند باید بر اساس قوانین و مقررات حاکم، مجازات آن را نیز ببینند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: خدمت باید بی منت، مودبانه و توام با احترام و متانت باشد.

سردار صالحی تاکید کرد: سرهنگ شمس آذر از افسران خوب، پاک، متدین، زحمتکش، طراح و خلاق بود که پس از ۳۰ سال خدمت صادقانه و خالصانه به افتخار بازنشستگی نائل آمد که زحمات ایشان قابل تقدیر و تحسین است.

وی اهانت به ساحت مقدس و نورانی پیامبر اکرم (ص) را کاری بسیار زشت و ناپسند خواند و گفت: دشمنان برای رسیدن به اهداف شوم و پلید خود دست به چنین کارهای سخیف و بیهوده می زنند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و این اهانت موهن فرصتی را فراهم کرد تا اتحاد مسلمانان جهان بهتر و بیشتر شود و به یقین اهانت کنندگان نیز به سزای کارهای ننگین خود خواهند رسید.