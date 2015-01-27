بازرسان استاندارد از بوفه های مدارس کهگیلویه و بویراحمد بازدید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقیان ظهر سه شنبه در نشستی با مسئولین آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد افزود: تفاهم نامه بین اداره کل استاندارد استان و اداره کل آموزش پرورش در رابطه با ترویج فرهنگ استاندارد در مدارس منعقد شده است.

وی بیان کرد: بر اساس این تفاهم نامه دانش آموزان استان در مقاطع مختلف با موضوع استاندارد انشاء می نویسند.

متقیان اظهار داشت: دانش آموزان دوره ابتدایی باموضوع خانواده شما تاچه حد با استاندارد آشنایی دارند، دوره متوسطه اول باموضوع از استاندارد چه می دانید ودردوره متوسطه دوم باموضوع رعایت استاندارد چه تأثیری برزندگی ما دارد می توانند انشاء بنویسند.

وی عنوان کرد: این برنامه با هدف آگاهسازی خانواده ها وجامعه از استاندارد و استفاده از ظرفیت دانش آموزان در این راستاست.

مدیرکل استاندارد استان گفت: 246نفراز برترین اثرها در13شهرستان ومنطقه انتخاب وازآنان تجلیل می شود.

وی بیان داشت: همچنین طبق این تفاهم نامه کارشناسان اداره کل استاندارد با حضور در مراسم صبح گاهی و ظهرگاهی مدارس در خصوص رعایت استانداردها مطالبی را ایراد خواهند کرد.

متقیان اظهار داشت: از این پس اداره کل استاندارد به بررسی کالاهای بوفه مدارس استان در زمینه رعایت استانداردهای آنها می پردازد.

وی عنوان کرد: گستردگی جامعه دانش آموزی فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ استاندارد در جامعه است.