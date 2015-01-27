پالایش در مقوله فساد مرهون جریان معتقد به انقلاب اسلامی و نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنظام الدین موسوی دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان در مراسم تقدیر از فعالان سیاسی و رسانه ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره صدور حکم رحیمی اظهار داشت: ما این موضوع را امروز از زبان نمایندگان شجاع، خدوم و بصیری که طی این سال ها فارغ از نگاه سیاسی و جناحی فرایند را به سمتی پیش بردند که دستگاه قضایی توانست در برابر یک مفسده اقتصادی که می توانست آفت نظام باشد، ایستاد و آن را به فرجام رساند، می‌شنویم.

موسوی با بیان اینکه این مراسم به صورت نمادین برگزار می شود پرچمدار اصلی مبارزه با فساد اقتصادی را رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و افزود: ایشان بعد از دوران دفاع مقدس که چرب و شیرین دنیا به تدریج در زبان عده ای مزه کرد و باعث شد با اتخاذ برخی سیاست ها به سمت پیوند قدرت و ثروت به اشرافی گری بروند از همان زمان هشدار دادند و مسائلی را مطرح کردند که شاید از چشم خیلی ها پنهان بود.

مدیرعامل خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشخص شده هشدارهای رهبر معظم انقلاب بجا و دقیق بوده است، خاطرنشان کرد: فساد و به ویژه فساد اقتصادی به صورت موریانه در هر سیستم اقتصادی عمل می کند و اگر در این زمینه حساسیت نباشد منجر به انحطاط خواهد شد همانطور که بزرگترین تمدن های بشری به دلیل فساد افول کرده اند.

وی با اشاره به جامعه آرمانی که پیامبر (ص) بنا نهاد، ادامه داد: آنچه مانند موریانه در آن رسوخ کرد، فساد اقتصادی بود و زمانی که امام علی (ع) حاکمیت را پذیرفت دیدیم که اصحاب نزدیک پیامبر چه برخوردی با ایشان داشتند و به خاطر چرب و شیرین دنیا با حضرت علی (ع) درافتادند، از این رو ایشان شهید راه عدالت و مبارزه با فساد است.

موسوی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ما به نام خدا بود اما نباید فکر کنیم از آفت فساد دور هستیم چرا که ما هم مانند همه نظام ها و تمدن ها در معرض آفت قرار داریم و باید به صورت مداوم هشدار دهیم.

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان با تاکید بر اینکه نباید به مفسدان اجازه رسوخ داد، یادآور شد: اگر در بدنه حاکمیت چشم ناظری وجود نداشته باشد که در خصوص مفاسد هشدار دهد، ما با مشکل مواجه خواهیم شد. به ویژ اینکه فساد مسری است و افراد را در جاهای مختلف آلوده می کند.

وی فساد را به فتنه و درآمیختن حق و باطل تشبیه کرد و یادآور شد: برای مقابله با این فتنه باید از همه ابزارها از جمله رسانه استفاده کرد اما متاسفانه دیدیم که برخی رسانه ها و جریان های سیاسی از فساد حمایت کردند.

موسوی با بیان اینکه ما خداوند را به خاطر القای معنوی و روحیه انقلابی که حضرت امام در دل مردم کاشت و بارور کرد، شاکر هستیم، گفت: هنوز کسانی هستند که در برابر فساد ایستادگی کنند و موضع بگیرند حتی اگر در مقام اقلیت باشند و این افراد منافع حزبی و جناحی را در نظر نمی گیرند و برای مبارزه با فساد ورود می کنند.

دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با بیان اینکه ما چنین روحیه‌ای را در برخی نمایندگان و رسانه‌ها دیده‌ایم، یادآور شد: عده ای از نمایندگان شجاع ما از مقطعی که مقام معظم رهبری ضرورت مقابله با فساد را مطرح کردند، به عنوان یک جریان ادامه‌دار آن را تداوم بخشیدند و ما امروز ثمره این از خودگذشتگی و ایثار را دیده‌ایم لذا قاطعیت دستگاه قضایی مرهون پایمردی این عزیزان است.

وی بر همین اساس رسالت انجمن روزنامه نگاران مسلمان را تبیین مسئله مبارزه با فساد از زبان کسانی که در خط مقدم این مبارزه بوده و هزینه داده اند، دانست و گفت: ما دیدیم که آقایان توکلی، نادران و زاکانی چه هزینه هایی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی دادند و چه تهمت‌هایی به آنها زده شد و چه فشاری را از جانب این قدرت های فاسد تحمل کردند اما کسانی که باید در آن مقطع پای کار می آمدند نیامده و از مفاسد حمایت کردند.

موسوی تاکید کرد: ما با پایمردی به جایی رسیدیم که جامعه متوجه شد پالایش در مقوله فساد مرهون جریان معتقد به انقلاب اسلامی و نظام است.

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان با اشاره به اقدامات فعالان رسانه ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی به اقدامات مقدسی مدیر عامل سابق خبرگزاری مهر پرداخت و گفت: او توسط جریانات مفسد تا مرز بازداشت هم پیش رفت؛ سایت‌های فردا، الف، جهان، مشرق، خبرگزاری فارس و نشریه پنجره در این زمینه و در مبارزه با فساد اقتصادی فعال بودند.

وی یادآور شد: آقای داوری از فعالان رسانه ای 11 بار به دلیل پیگیری قضایی عناصر مفسد دائم در دادگاه بود و همین پایمردی ها باعث شد که مبارزه با مفاسد به سرانجامی برسد و نظام و مردم سر خود را بلند کنند.

موسوی تصریح کرد: ما امروز جمع شده ایم تا از این عناصر تقدیر کنیم چرا که مردم باید بدانند چه کسانی در مقابل فساد ایستادند چرا که مفسدان به دنبال تغییر حق و باطل هستند و فتنه گاهی سیاسی و گاهی اقتصادی خواهد بود.

دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان تاکید کرد: این وظیفه رسانه هاست که اجازه ندهیم برخی احساس کنند که ملت حافظه تاریخی ندارد و از این رو مدام باید تاکید کنیم که کدام طیف مقابل فساد ایستادگی کرد تا مفسدان نتوانند صورت مسئله را عوض کنند. به ویژه اینکه نظام اسلامی مرتب در معرض این مفاسد است.

وی با بیان اینکه ما احتمالا پرونده های سنگینی در پیش داشته باشیم خاطرنشان کرد: آنچه در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی مقاومت می کند لایه صلب انقلاب است که در نمایندگان و رسانه های انقلابی تجلی یافته است.