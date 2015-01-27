به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی ظهر سه شنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی برای بررسی مشکلات و نیازهای عشایر در نقاط مختلف کشور صورت گرفته است و در این راستا طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی اجرا می شود.

وی به نقش بسیار مهم عشایر در تامین مواد غذایی و دامی مورد نیاز مردم در بخش‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: تامین بخش قابل توجه مواد پروتئینی کشور از جمله فعالیت‌های اقتصادی عشایر است.

رئیس سازمان امور عشایر کشور تصریح کرد: جمعیت عشایری کشور ۱.۲ میلیون نفر است که ۲۴ میلیون واحد دامی در هشت هزار نقطه کشور در اختیار دارند.

قندالی به عزم جدی دولت برای رفع مشکلات عشایر اشاره کرد و ادامه داد: برای جبران خسارت وارد شده به عشایر در بحران‌ها و خشکسالی‌ها ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت بلاعوض به تشکل‌های عشایری پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک‌سال آینده ۴۰ درصد دام عشایر با همکاری صندوق محصولات کشاورزی بیمه می‌شود، گفت: از همه ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات مناسب به عشایر استفاده خواهیم کرد.

رئیس سازمان امور عشایر کشور از راه‌اندازی بهداشت سیار در مناطق کوچ‌رو عشایر خبر داد و افزود: به منظور توسعه برنامه‌های اموزشی نیز در مناطق عشایری کشور تصمیمات خوبی گرفته شده است.

وی تاکید کرد: بیش از ۹۳ درصد کودکان عشایری تحت پوشش آموزش ابتدایی هستند و در مقطع راهنمایی حدود ۵۰ درصد و در مقطع دبیرستان حدود ۸۰ درصد از فرزندان عشایر از تحصیل باز می‌مانند.