تجلیل از مدیران و نخبگان استان اصفهان متولد ۵۷ تاکنون در ایام دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام حسن بابایی بعد از ظهر امروز در نشست خبری اعلام برنامه‌های دهه فجر امسال شهر اصفهان با اشاره به راه اندازی جبهه انقلاب فرهنگی در اصفهان در سال گذشته اظهار داشت: در سال جاری برنامه‌ریزی برای هماهنگی این جبهه فرهنگی با دیگر ارگان‌ها و نهادها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری ۳۶ محفل قرآنی در سطح شهر اصفهان و دیگر شهرها و روستاهای استان افزود: همچنین ۵۰ هزار جلد قرآن اهدایی به مناطق محروم استان ارسال خواهد شد.

دبیر کمیته قرآن و تشکل‌های دینی ستاد بزرگداشت دهه فجر استان اصفهان برگزاری همایش تجلیل از شهدای دوران انقلاب و قبل از آن را نیز از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این ایام عنوان کرد و بیان داشت: تجلیل از مادران و دختران شهدای انقلاب نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به تجلیل از مدیران و نخبگان جوان استان در ایام دهه مبارک فجر نیز گفت: مدیران استان که متولد سال ۵۷ تاکنون هستند مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

حجت‌الاسلام بابایی در ادامه با اشاره به راه اندازی ۳۰ خیمه معرفت در سطح شهر اصفهان اظهار داشت: در این خیمه ها کارشناسان مذهبی به ابهامات ذهنی جوانان در خصوص انقلاب پاسخ خواهند داد.