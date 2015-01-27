به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تصاوير دريافتي از دوربين هاي نظارتي، سامانه‌های ترددشمار و گشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثناي محورهاي مسدود و ممنوع ذيلا ذكرشده،‌ مابقي محورهاي مواصلاتي كشور بازو تردد در آنها به‌روال عادي در جريان است.طي شبانه‌روز گذشته، كل تردد ثبت‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از 1188 ترددشمار فعال درمحورهاي برون‌شهري، نسبت به روزقبل 1.6 درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

همچنين سهم وسايل نقليه سنگين 20 درصد، اوج تردد بين ساعات 17الي 18 و كمترين تردد بين ساعات 3 الي 4 صبح صورت پذيرفته كه هموطنان با آگاهي از اين موضوع مي‌توانند ساعات مناسب‌تري را براي سفر انتخاب کنند.

محورهاي داراي بيشترين تردد طي 24 ساعت گذشته: آزادراه تهران - کرج، آزادراه کرج - تهران، آزادراه کرج- قزوين، آزادراه قزوين - کرج و آزادراه ساوه-تهران.

ممنوعيت تردد به دليل مداخلات جوي:

1-محور فرعي شمشك ـ ديزين ، واقع در استان هاي البرز و تهران، از ساعت 15 روز 29 مهر تا اطلاع بعدي ، به دليل بارش برف مسدودو تردد از محور كرج– گچسر- مرزن آباد انجام مي شود.

2- محور فرعي پونل ـ خلخال ، واقع در استان اردبيل، از ساعت 12 روز 4 آذر ماه تا اطلاع بعدي ، به دليل بارش شديد برف و احتمابل ريزش بهمن ونبود ايمني كافي مسدود و تردد از محور اسالم– خلخال انجام مي شود.

3- محور فرعي سرو آباد ـ پاوه ، واقع در استان كردستان، از تاريخ 6 آذر ماه تا اطلاع بعدي ، به دليل بارش شديد برف و احتمابل ريزش بهمن و نبود ايمني كافي مسدود و تردد از محور سنندج– كامياران- روانسر– پاوه انجام مي شود.

4-محور قديم اصفهان- شهركرد (گردنه رخ ـ جعفرآباد) ، واقع در استان چهار محال وبختياري ، از تاريخ 10 آذر ماه 93 لغايت 15 فرودين 94، به دليل احتمال ريزش كوه و سقوط بهمن، حدفاصل كيلومتر17 تا 26 ،مسدود و تردد از مسير تونل هاي رخ 1 و 2انجام مي شود.

5- آزادراه مرزن آباد ـ چالوس، واقع در استان مازندران، از مورخ 14 آذر ماه تا اطلاع بعدي ، به دليل ريزش كوه مسدود و تردد از محور قديم مرزن آباد ـ چالوس انجام مي شود.

6- محور فرعي همدان ـ گنجنامه ـ تويسركان ، واقع در استان همدان، تا تاريخ 31 فروردين 94 ، به دليل صعب العبور بودن و نبود ايمني كافي مسدود و تردد از محورهاي همدان-جوكار– تويسركان و همدان- اسدآباد– تويسركان انجام مي شود.