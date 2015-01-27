نشست مدیران و اساتید منتخب حوزه علوم اسلامی دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، حجت الاسلام والمسلمین حریزاوی مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، آیت الله عابدینی سرمربی و عضو هیئت امنا حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، حجت الاسلام و المسلمین پناهیان عضو هیئت امنا حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، حجت الاسلام والمسلمین فلاح عضو هیئت علمی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، حجت الاسلام والمسلمین رضایی معاون آموزش حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، حجت الاسلام والمسلمین نظیری معاون جهاد فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، حجت الاسلام والمسلمین قمی رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی دانشگاه شریف مهمانان نشست مدیران و اساتید منتخب حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کشور هستند.

اهداف برگزاری این نشست شامل کمک به تشکیل هسته اساتید برای مراکز، توجیه اساتید و مدیران نسبت به کارگاه رسالت الهی، ارتقای نقش تربیتی اساتید در ساحت تربیت علمی‌عقلانی، اخلاقی‌معنوی و انقلابی‌اجتماعی، توجیه اساتید نسبت به اهداف و سیاستهای حوزه، هم اندیشی و انتقال تجارب و دغدغه های اساتید است.