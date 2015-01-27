توانمندسازی و باورپذیری لازمه ایجاد اشتغال زنان سرپرست خانوار است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله مسعودی فرید ظهر سه شنبه در نخستین جشنواره توانمندی های زنان سرپرست خانوار و نمایشگاه صنایع و تجهیزات مورد استفاده در مشاغل خانگی در زنجان، افزود: اشتغال تاثیر و اثربخشی زیادی در کسب درآمد و جنبه سلامت جسمی روانی دارد.

وی با بیان اینکه باید فعالیت های با ارزش بالا در این حوزه مورد توجه قرار گیرند ادامه داد: برای رسیدن به اشتغال باید به توانمندسازی درونی دست پیدا کنیم و باورهای درونی را تقویت کنیم چرا که تنها صرف تولید محصول منجر به کسب اقتصادی نمی شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به هشت شاخص تعریف شده از سوی بهزیستی در راستای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و افزود: جنبه های جسمی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و تحصیلی از جمله شاخصه های مورد نظر برای توانمندسازی این قشر از جامعه مورد توجه است.

مسعودی ادامه داد: در آماده سازی شغلی و اشتغال زایی، عزت نفس و باور توانایی درافراد از جایگاه ویژه ای برخوردار است.