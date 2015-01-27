واکنش آل خلیفه به راهپیمایی عصر امروز/محکومیت اعدام گروگان ژاپنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، وزارت کشور بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تظاهراتی که قرار است عصر امروز به دعوت علمای بحرینی برگزار شود غیر قانونی است و کسانی که در آن شرکت کنند اقدام غیرقانونی انجام می دهند و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

شایان ذکر است که علمای بحرین روز گذشته با صدور بیانیه ای خواستار راهپیمایی در ساعت سه بعد از ظهر به وقت بحرین در منطقه البلاد القدیم زادگاه شیخ علی سلمان در اعتراض به محاکمه احتمالی وی که قراراست فردا شروع شود، شده اند.

در همین حال جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعدام هارونا یوکاوا را محکوم و اعلام کرد: این اقدام به دور از فطرت انسانی و مغایر دین اسلام و هر دین آسمانی دیگر است.اسلام دین رحمت و همزیستی و محبت است و قتل و خونریزی در آن جایی ندارد.شیوه های قتل، ذبح، جنگ و کشتار شیوه های غیر انسانی است.