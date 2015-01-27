به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر عمیدیان هدف از تصویب موافقتنامه سطح خدمات (SLA) پستی را شفافکردن کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن در شبکههای پستی و رعایت حقوق مشتریان اعلام کرد.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به اینکه هرگونه خدمت ارتباطی که دارای حداقل یکی از فرایندهای قبول، تجزیه و آمادهسازی، مبادله و رهسپاری و توزیع مرسوله پستی باشد بعنوان خدمات پستی تلقی میشود،گفت: در این مصوبه خدمات ثبتی، پستی داخله و پستی خارجه به طور شفاف تعریف شده و غرامت تاخیر در توزیع انواع خدمات پستی داخله شامل خدمات عادی با گواهی تحویل و خدمات سفارشی، خدمات پیشتاز و خدمات ویژه براساس مدت زمان قبول تا توزیع مرسوله مشخص شده است.
وی افزود: براساس این مصوبه، خدمتدهنده موظف است همزمان با شروع ارائه خدمات، سامانه مناسبی برای اندازهگیری پارامترهای کیفیت خدمت درج شده در موافقتنامه سطح خدمات برای خدمت گیرنده از قبیل مدت زمان سیر، غرامت متعلقه و نحوه پیگیری و ثبت شکایات را فراهم کند.
عمیدیان اطلاعرسانی درباره حقوق خدمت گیرنده شامل تعهدات پرداخت غرامت، مدت زمان سیر و مدت زمان پرداخت غرامت خدمت مورد درخواست، در زمان دریافت خدمات را از دیگر تعهدات و الزامات خدمتدهنده عنوان کرد.
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