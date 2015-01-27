  1. استانها
  2. زنجان
۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۵۲

احمدی:

نیروی انتظامی در شناسایی قاچاقچیان مشکلی ندارد

نیروی انتظامی در شناسایی قاچاقچیان مشکلی ندارد

زنجان- معاون دادستان زنجان گفت: کمیته مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی استان زنجان در شناسایی قاچاقچیان مشکلی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی ظهر سه شنبه  در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان افزود: یکی از عوامل تأثیرگذار در مبارزه با قاچاقچیان ضربه‌زدن به اموال قاچاقچیان است.

وی اظهار داشت:طی سال‌های گذشته قضات برای ضبط اموال قاچاقچیان و عاملین مواد مخدر آزادی عمل بسیار خوبی داشتند.

معاون دادستان زنجان  گفت: در حال حاضر قضات با تغییر در قوانین برای ضبط اموال حمل کنندگان مواد مخدر محدودیت دارند.

احمدی در خصوص ضبط اموال قاچاقچیان تاکید کرد: نیروی انتظامی و سایر دستگاه های اجرایی پس از کشف اموال قاچاقچیان لیست کامل اموال را  در قالب صورت جلسه یادداشت می‌کنند و  پس از ابلاغ رأی قطعی و ضبط اموال به نفع دولت قضات موارد را به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه این ستاد اعلام می‌کنند تا نیروی انتظامی سند خودروهای ضبط شده را به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت کند.

وی تصریح کرد: باید پارکینگی برای نگهداری خودروها در استان مشخص شود که این کار مستلزم صرف هزینه و وقت است تا اموال و خودروها در پارکینگ مناسب نگهداری شود.

معاون دادستان زنجان تصریح کرد: نبود فایل منسجم از آمار خودروها و اموال ضبط شده و نیز در دبیرخانه و ستاد اتاق اموال مشخصی وجود ندارد.

احمدی افزود: پس از جمع‌بندی اموال و تهیه فایل در دبیرخانه کمسیون فروش تشکیل و اموال به نفع دولت به فروش می‌رسد و در حال حاضر باید پار کینگی برای ضبط اموال اختصاص داده شود.

کد مطلب 2475376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها