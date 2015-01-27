شکار بیش از 800 تکفیری در کوبانی/اقتدار داعش در عراق و سوریه شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغدپرس،هوشیار عبدالله عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد آزادسازی شهر کوبانی سوریه از لوث گروه تروریستی داعش، اقتدار این گروه را در عراق و سوریه در هم شکست.

وی خاطر نشان کرد عین العرب، محل شکار داعشیها بود که بیش از 800 تروریست خود را از دست دادند.

عبدالله تاکید کرد در گستره جنگ ارتش و نیروهای داوطلب مردمی و پیشمرگه با داعش که به آزادسازی شماری از شهرها و روستاهای عراق از چنگال گروههای شرور و تروریستی منجر شد، اخبار دلگرم کننده از کوبانی به دست ما رسید، شهری که در کنار عراق، با دشمنان مشترکی می جنگند، به طوری که کردها در کوبانی توانستند این شهر را پس از چهار ماه درگیری پیاپی از چنگال داعش آزاد کنند.

وی افزود شهر کوبانی که شهدا و مجروحان زیادی را در راه دفاع از آن بر ضد تروریستهای داعش تقدیم کرد، قربانگاه واقعی داعش بود به طوری که بیش از 800 تروریست بر اساس اطلاعات وارده به هلاکت رسیدند و این گروه شکست مفتضحانه و سختی متحمل شد که سبب شکستن اقتدار این گروه در سوریه و عراق شده است.

نماینده پارلمان عراق گفت مردم کوبانی درس بزرگی در فداکاری و وفاداری از طریق حماسه تاریخی که رقم زدند، به مان نشان دادند، حماسه ای که در راه دفاع از سرزمین و نوامیس خود بر ضد قدرتمندترین گروه جنایتکار جهان رقم زدند و برای ما عراقیها شایسته است تا از برادران خود در کوبانی الگو بگیریم که با کمترین امکاناتی که در اختیار داشتند با روح ملی توانستند پیروزی را از آن خود کنند.

وی افزود آزادسازی شهر کوبانی از لوث بازماندهای داعش، راه را به سوی پاکسازی کامل عراق از تروریسم و تثبیت پایه های امنیت و ثبات و بازگشت آوارگان به سرزمینشان باز خواهد کرد.