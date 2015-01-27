میزبانی قم از مسابقات والیبال دسته اول جوانان کشور

سید ابوالفضل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برنامه‌ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال، مسابقات مرحله نهایی لیگ دسته والیبال قهرمانی رده سنی جوانان کشور از روز جمعه ۱۷ بهمن به مدت ۵ روز به میزبانی قم و باشگاه سفیر برگزار می‌شود.

وی افزود: سفیر پیش از این نیز سابقه میزبانی از مسابقات قهرمانی کشور را داشته و بدون شک امتیاز میزبانی به این تیم کمک می‌کند تا مسیر هموارتری برای کسب سومین قهرمانی متوالی در لیگ دسته اول جوانان کشور در پیش داشته باشد.

رئیس هیئت والیبال قم گفت: تیم‌های والیبال جوانان سفیر قم، شهدای ۱۵ خرداد پیشوای ورامین، عقاب تهران، شهرداری اراک، مناطق نفت خیز جنوب و شرکت لاستیک بارز کرمان تیم‌های حاضر در این مسابقات را تشکیل می‌دهند.

احمدی بیان داشت: تیم‌های راه یافته به دور نهایی پس از عبور موفقیت آمیز و کسب عناوین اول تا سوم مرحله مقدماتی گروه‌های اول و دوم جواز حضور در مرحله پایانی را به دست آورده‌اند و قرار است روز ۱۶ بهمن ماه برای شرکت در این مسابقات وارد قم شوند.

وی عنوان کرد: هر تیم می‌تواند از ۱۲ بازیکن متولد ۱۱ دی‌ماه سال ۱۳۷۳ به بالا استفاده کند، ضمن اینکه هزینه ثبت‌نام برای تیم‌های شرکت‌کننده ۴۰ میلیون ریال است که شامل مزایای دیگری همچون اسکان، تغذیه و رفت و آمد می‌شود و اگر تیمی مایل به استفاده از این امکانات نباشد، هزینه ثبت نام ۱۰ میلیون ریال خواهد بود.

رئیس هیئت والیبال قم تصریح کرد: سفیر قم در دور گروهی مسابقات لیگ جوانان کشور با کسب ۴ پیروزی و یک شکست عنوان نخست این مرحله را به دست آورد در حالی که این تیم در ۲ سال گذشته عنوان نخست این رقابت‌ها را به دست آورده است.

احمدی گفت: تیم والیبال بانوان سفیر قم نیز روز‌های پنجشنبه و جمعه ۹ و ۱۰ بهمن در دور پایانی مسابقات لیگ دسته اول بزرگسالان کشور در بخش بانوان به میدان می‌روند و نماینده قم در صورت کسب عنوان نخست یا دوم به لیگ بر‌تر صعود می‌کند.