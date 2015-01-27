به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفریان دهکردی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تغییرات دارویی بسیاری را در چند سال اخیر شاهد بودیم که به طور مثال در عرض یک یا دو ماه دارویی گران شده و این شبه پیش آمده است که داروخانه، داروی مورد نظر خریدار را گران به فروش رسانده است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه عمده داروها طی یک یا دو سال گذشته تولید شده و قیمت گذاری های روی دارو نیز متعلق به آن مدت بوده است اما اکنون با گذشت زمان و وجود تورم قیمت های جدید بروی دارو درج می شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: این مسئله سبب شده که بسیاری از خریداران به اشتباه افتاده و تصور کنند که داروخانه مورد نظر دارو را به قیمت بالا به فروش می‌رساند.

وی ادامه داد: گران فروشی ها در هر صنفی مشاهده می‌شود و صنف داروخانه دار هم از این مسئله مجزا نیست.

جعفریان دهکردی اظهار داشت : مدعی هستیم که گران فروشی در حوزه داروخانه ها بسیار کم است که آن هم به دلیل تعهد حرفه‌ای داروخانه ‌ها و نظارت بر عملکرد آنها است.

وی در ارتباط با وضعیت عطاری‌ها نیز گفت: در حال حاضر عطاری ها به دو حوزه تشخیص و درمان و عرضه دارو وارد شده اند که این عمل در حیطه وظایف این صنف تعریف نشده و ورود آنها به این دو عرصه یک تخلف آشکار است و سریعا با آنها برخورد می‌شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه عطاری ها حق تشخیص و درمان را ندارند، ادامه داد: عطاری ها تنها حق نسخه پیچی گیاهان دارویی را دارند و این در حالی است که ساخت داروی گیاهی و تجویز چنین دارویی در حیطه وظایف عطاری ها نیست.

وی با گلایه از فرایند زمان‌بر اعطای نام تجاری به صنایع غذایی، گفت: بعضا تعاملات نامعقول مسئولان سبب طولانی شدن این فرایند شده است که از سوی وزارت بهداشت و درمان خواهان شفاف‌تر شدن این پروسه هستیم.

جعفریان دهکردی به تجویز و مصرف منطقی دارو اشاره کرد و بیان داشت: در دو دهه گذشته یکی از اولویت های اصلی وزارت بهداشت و دستگاه های مربوطه توجه به تجویز و مصرف منطقی دارو بوده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون این مسئله یکی از چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه است که ایران از این امر مستثنی نیست و به طور میانگین حدود ۳.۴ قلم دارویی در هر نسخه غیر ضروری است.