به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سردار شهید محمد علی الله‌دادی، فرمانده سابق سپاه الغدیر استان یزد و شهدای حزب‌الله لبنان، عصر امروز با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، سردار سرلشگر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، سردار سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه و حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، نماینده ولی فقیه در سپاه قدس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مسجد امیرالمومنین (ع) شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد.

در این مراسم همچنین حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه، سردار سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه، سید عبدالله صفی‌الدین نماینده دفتر حزب‌الله لبنان در تهران، محمدرضا صادق مشاور رئیس‌جمهور و حسین شیخ‌الاسلام مشاور امور بین‌الملل رئیس مجلس، رستم قاسمی وزیر سابق نفت، سیدحسین هاشمی استاندار تهران و سردار سرلشکر مصطفی ایزدی معاون ستادکل نیروهای مسلح نیز حضور داشتند.

در این مراسم که خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران نیز حضور داشتند، سردار سلامی به سخنرانی پرداخت.

به گزارش مهر، سردار شهید الله‌دادی غروب یکشنبه هفته گذشته و در حالی که به همراه جمعی از رزمندگان حزب‌الله لبنان برای ارائه کمک‌های مستشاری به دولت سوریه در راه مبارزه با تروریست‌های تکفیری به استان قنیطره در جنوب سوریه رفته بود، در حمله موشکی بالگردهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید؛ در این حادثه جهاد مقنیه، فرزند شهید حاج عماد مقنیه فرمانده جهادی حزب‌الله لبنان و پنج رزمنده دیگر نیز شربت شهادت نوشیدند.

پیکر شهید الله‌دادی پنجشنبه هفته گذشته در شهرستان سیرجان استان کرمان، تشییع و به خاک سپرده شد.