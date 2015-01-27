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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۰۲

سردار صالحی خبر داد:

كاهش ۷۱ درصدی تصادفات فوتی در زنجان

كاهش ۷۱ درصدی تصادفات فوتی در زنجان

زنجان- فرمانده انتظامي استان زنجان گفت: در دو هفته گذشته میزان تلفات جاده ای در استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا صالحی روز سه شنبه در جمع کارکنان یگان امداد زنجان با اشاره به کاهش تلفات درون و برون شهری سوانح رانندگی در استان افزود: طی دو هفته گذشته تلفات جاده ای در استان دو نفر بود که این میزان در سال گذشته هفت نفر گزارش شده است.

وی همچنین از کشف ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در این استان خبرداد و گفت: با تلاش های شبانه روزی در دو هفته گذشته در استان، ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از قاچاقچیان و سودجویان کشف شده است.

سردار صالحی با تاکید بر لزوم جلب مشارکتهای مردمی در کاهش جرایم و افزایش کشفیات، تاکید کرد: جلب رضایت شهروندان در برخورد پلیس با آنان توجه ویژه ای به استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان این نیرو دارد.

وی با بیان اینکه ما وظیفه حفظ نظم و امنیت را در جامعه داریم گفت: توفیق خدمت گذاری به مردم هدیه الهی است که باید این فرصت را قدر دانست.

فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه باید مردم پلیس را با تمام وجود حس کنند گفت : تاکید ما بر این است که مردم پلیس را با تمام وجود حس کنند گویی که در راستای تامین نظم و امنیت، پلیس در نقطه نقطه جامعه حضور فعال دارد.

کد مطلب 2475398

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