پذيرش دانشجو بايد براساس نياز جامعه صورت گيرد

عيسي موسوي نژاد درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب درباره علل افزايش ورودي دختران به دانشگاهها گفت: اكثرافراد سال دوم دركنكور پذيرفته مي شوند واين امكان براي دختران بيشتر فراهم است تا درس بخوانند ولي پسران به دليل رفتن به سربازي وپذيرفته نشدن درسال اول انگيزه خود را براي ورود به دانشگاه از دست مي دهند ودرروحيه آنهانيز تاثير منفي خواهد گذاشت.

وي درادامه افزود: يكي از دلايل اين افزايش ، بالا بودن انگيزه دختران براي تحصيل واحقاق حقوق اجتماعي است وهمچنين افزايش بيكاري فارغ التحصيلان وتحصيل كرده هاي دانشگاهي بخصوص پسران ، از دلايل ديگري است كه مانع ورود آنها به دانشگاه مي شود.

عضو كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس تاكيد كرد: دولت بايد دراين زمينه تدابيري اتخاذ وشرايطي فراهم كند تا امكان تحصيل براي پسران همانند دختران ايجاد شود ويكي ازراههاي اين كار مي تواند خريدن خدمت سربازي ويا يك سال به تعويق انداختن آن ودادن فرصت براي تحصيل به پسران باشد ، همچنين بايد راهكارجدي نيز براي اشتغال فارغ اتحصيلان دانشگاه اتخاذ شود تا زمينه هاي كاري درجامعه بيشتر شود.

موسوي نژاد خاطر نشان كرد: افزايش وروديهاي دختران به دانشگاه باعث عدم تعادل درجامعه وهمچنين بوجود آمدن مشكلاتي براي ازدواج واشتغال جوانان خواهد شد بطوريكه دختراني كه تحصيلات بالايي دارند حاضر به ازدواج با پسران كم سواد تراز خودشان نخواهند شد.

وي تصريح كرد: بايد براساس نيازجامعه دانشجوپذيرفته شود ودانشگاهها نيزرشته هايي را بپذيرند كه بازار كار بيشتري دارد ، بطوريكه دختران احساس نكنند حقشان خورده شده است وهمچنين با تقويت رشته هاي فني وحرفه اي زمينه هاي اشتغال بيشتر جوانان فراهم شود.