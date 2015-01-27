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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۵۵

فوری/

اوباما وارد عربستان شد

اوباما وارد عربستان شد

منابع عربی لحظاتی پیش از به زمین نشستن هواپیمای حامل رئیس جمهور آمریکا در فرودگاه بین المللی ریاض خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری از ورود «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا به ریاض خبر داد.

این شبکه هم اکنون در حال پخش زنده تصاویر به زمین نشستن هواپیمای حامل اوباما در فرودگاه ریاض است. 

کد مطلب 2475402

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