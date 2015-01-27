اوباما وارد عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری از ورود «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا به ریاض خبر داد.

این شبکه هم اکنون در حال پخش زنده تصاویر به زمین نشستن هواپیمای حامل اوباما در فرودگاه ریاض است.