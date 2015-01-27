شرط دهلی نو برای مذاکره با اسلام آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی ایندیا، «تی سی ای رغوان» کمیسر عالی هند در پاکستان در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که مذاکره با اسلام آباد تنها در صورتی امکانپذیر است که تمام نگرانی های دهلی نو از جمله مسئله تروریسم رفع شود.

وی تاکید کرد که مذاکره میان هند و پاکستان در فضای ترور امکان پذیر نیست و اسلام آباد باید گامهای اساسی را در این زمینه با هدف جلب اعتماد هند بردارد.

یادآور می شود مذاکرات هند و پاکستان در ماه ژانویه در پی تیراندازی در مرز دو کشور که موجب کشته شدن سربازانی از دو طرف شد متوقف شده بود.