ایجاد 5 پایگاه خدمات اجتماعای در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه خدادوست بعد از ظهر سه شنبه در پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان با بیان اینکه این پایگاه های اجتماعی در پنج شهر ارومیه، تکاب، سلماس، خوی و مهاباد ایجاد شده است اظهارداشت: تاکنون در این پایگاه ها برای 45 هزار نفر پرونده تشکیل و رسیدگی شده است

وی در ادامه با بیان اینکه امسال در راستای طرح گسترش روستامهدها به 10 روستا مهد مجوز داده شده است افزود: برای هر کدام از این روستا مهدها برای ارتقای سطح خدمات 10 میلیون ریال اعتبار راه اندازی بلاعوض پرداخت شده است.

خدادوست همچنین با اشاره به فعالیت 13 مرکز هیئت امنایی نگهداری از فرزندان بی سرپرست در استان نیز گفت: 239 نفر از کودکان بی سرپرست در این مراکز در حال نگهداری هستند.

وی با بیان اینکه 89 کودک نیز امسال در شیرخوارگاه های استان پذیرش شده اند اظهار داشت: اکثر این کودکان متاسفانه بدسرپرست هستند و این امر توجه ویژه می طلبد.

خدادوست در خصوص مداخله در امور خانواده ها نیز گفت: پنج تیم تخصصی به صورت ویژه در این خصوص فعالیت می کنند که نتیجه آن پذیرش 3668 نفر در خصوص حل مشکل زوجین در حال طلاق بوده و از این تعداد 229 مورد منجر به سازش شده است.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه تاکنون برای 921 نفر از مددجویانی که دوره های کارآفرینی گذرانده اند اشتغال ایجاد شده است افزود: برای اشتغال این افراد تاکنون حدود 110 میلیارد ریال اعتبار به صورت تسهیلات بانکی واگذار شده است.

خدادوست پرداخت 13 میلیارد ریال در بخش پيشگيري، 14.5 میلیارد ریال در بخش اجتماعي و در هر ماه از امسال نيز پرداخت مبلغ 10 ميليارد ریال بابت پرداخت يارانه، مستمري و توانبخشي را از دیگر اقدامات این اداره کل عنوان کرد.

مديركل بهزيستي آذربایجان غربی همچنين به اجراي طرح امنيت غذايي توسط اين اداره كل اشاره كرد و افزود: در قالب اين طرح در فاز اول 70 هزار مددجو و در فاز دوم نيز 33 هزار مددجو تحت پوشش قرار گرفتند.

خدادوست همچنين ارزش ريالي مشاركت‌هاي نقدي و غيرنقدي مردم به بهزيستي استان در 9 ماهه اول سالجاری را 85 میلیارد ریال برشمرد.