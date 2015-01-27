بانک اطلاعاتی الکترونیکی نیازمندان آذربایجان غربی تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسین زاده بعد از ظهر سه شنبه در پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان با اعلام این خبر اظهار داشت: در این راستا تمامی ادارات و نهادها می توانند با مراجعه به این بانک اطلاعاتی افراد مورد حمایت خود را اعلام کنند.

وی با بیان اینکه با تشکیل این بانک اطلاعاتی هیچ کس پشت در کمیته امداد در استان منتظر نمی ماند گفت: ظرفیت پذیرش سه هزار نفر دیگر از نیازمندان استان در کمیته امداد وجود دارد.

حسین زاده همچنین با اشاره به دانش آموزان و دانشجویان در حال تحصیل تحت پوشش کمیته امدا امام خمینی (ره) نیز اظهار داشت: دانشگاه ها می توانند با شناسایی افراد نیازمند در چگونگی اخذ شهریه ها کمک قابل توجهی به این دانشجویان نیازمند کنند.

وی از سو مدیریتی در NGO های خیریه و حمایتی اظهار نارضایتی کرد و گفت: توجه ویژه به بحث مدیریت در این تشکل های خیر و مردمی باید اولویت کارها قرار گیرد تا شاهد بروز ناهنجاری در چگونگی کمک به افرا نیازمند جامعه نباشیم.

مدیركل كمیته امداد امام خمینی(ره)آذربایجان غربی در ادامه میزان مساعدت های مردمی در طول ۱۰ ماهه سال جاری را ۴۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و یاد آور شد: تمامی این مبلغ در بخش های مختلف برای مددجویان هزینه شده است.

وی توانمندسازی خانواده های تحت پوشش را از اصلی ترین وظایف كمیته امداد استان عنوان كرد و افزود: در همین راستا در سال گذشته ۵۵ میلیارد ریال در قالب تسهیلات اشتغالزایی به خانواده ‌های تحت پوشش كمیته امداد پرداخت شده است.

مساعدت در تامین هزینه های ساخت مسكن روستایی برای مددجویان، مساعدت مالی به دانشجویان تحت پوشش كمیته امداد كه توان پرداخت شهریه دانشگاه را ندارند و كمك و مشاركت دستگاه های فرهنگی و اجتماعی استان در برگزاری جشن نیكوكاری به بهترین شكل ممكن از دیگر مطالبات و موضوعات مورد تاكید مدیركل كمیته امداد استان در این جلسه بود.