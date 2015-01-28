درخواست عبدولی مورد موافقت قرار گرفت

احد پازاج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: سعید عبدولی به تازگی از کادر فنی تیم ملی درخواست کرد دوباره با حضور در اردو، تمریناتش را آغاز کند که ما نیز با توجه به دلایل موجود با درخواست او موافقت کردیم.بدین ترتیب وی می تواند با حضوردر اردوهای بعدی تیم ملی در رقابتهای آتی حضور داشته باشد.

وی تصریح کرد: البته قبل از بررسی درخواست و دلایل مطرح شده از سوی سعید عبدولی، تمامی مسایل و اتفاقات با توجه به فرایند قانونی تیم ملی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با درخواست او برای بازگشت به اردو موافقت شد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: مشکلات مالی و مادی همواره در کشتی وجود داشته، اما کشتی گیران ما بارها به رغم اینکه از وضعیت موجود ناراضی بودند و هیچ مقام مسئولی از آنان حمایت نمی کرد، باز همچون یک سرباز به میدان آمدند و به تیم ملی کشورمان کمک کردند.

پازاج افزود: فدراسیون کشتی با توجه به مشکلات مالی شدید و ترافیک زیاد کاری در تمامی رده های سنی، تاکنون به خوبي از پس برگزاری اردوهای تیم ملی و حمایت همه جانبه از کشتی گیران برآمده و حالا دیگر نوبت به متولیان دستگاههای دیگر است که از این افتخارآفرینان بی ادعا حمایت کنند.

وی در خاتمه گفت: اردوی کنونی تیم ملی کشتی فرنگی تا روز 13 بهمن ماه در خانه کشتی تهران برپاست و فرنگی کاران بعد از یک استراحت کوتاه دوباره از روز 17 بهمن ماه به اردو باز می گردند تا ادامه تمرینات آماده سازی تا جام جهانی را پشت سر بگذارند.