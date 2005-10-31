125 ميليون بشكه ميعانات گازي از فازهاي يك تا پنج صادر شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در آخرين مرحله از صدور ميعانات گازي استحصال شده از فازهاي يك ، 2 و 3 و فازهاي 4و 5 ميدان گازي پارس جنوبي بيش از 136 هزار بشكه ميعانات گازي از اسكله صادراتي پارس واقع در بندر عسلويه به خارج از كشور صادر شده كه با محاسبه اين مرحله از ابتداي بهره برداري از اين پنج فاز تاكنون بيش از 125 ميليون و 15 هزار بشكه از اين فراورده سود آور صادر شده است .
اين گزارش حاكي است كه از فازهاي يك تا پنج ميدان گازي پارس جنوبي تاكنون بالغ بر 77 ميليارد و 52 ميليون متر مكعب گاز طبيعي توليد شده كه پس از تصفيه به شبكه سراسري گاز كشور تزريق شده است .
همچنين از اين 5 فاز تاكنون بيش از 345 هزار تن گوگرد توليد شده كه در 21 مرحله بارگيري و به خارج از كشور صادر شده است .
در فازهاي يك تا پنج ميدان گازي پارس جنوبي روزانه 125 ميليون متر مكعب گاز ، 200 هزار بشكه ميعانات گازي و يك هزار تن گوگرد توليد مي شود كه هر فاز سالانه بيش از يك ميليارد و 300 ميليون دلار درآمد عايد كشور مي شود .
نظر شما