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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۴۳

صادقی:

رقابت دانشگاه های دولتی با موسسات غیرانتفاعی عادلانه نیست

رقابت دانشگاه های دولتی با موسسات غیرانتفاعی عادلانه نیست

زنجان-رییس شورای هماهنگی منطقه 3 کشوری موسسات غیرانتفاعی گفت: رقابت دانشگاه های دولتی با موسسات غیرانتفاعی عادلانه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، جابر صادقی ظهر سه شنبه در جلسه شورای منطقه ۳ شمالغرب موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی با بیان اینکه رقابت دانشگاه‌ها با موسسات آموزش عالی عادلانه باشد افزود: متاسفانه نگاه و توجه مطلوب به رغم ظرفیت بالای موسسات غیر انتفاعی صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه دولت این موسسات را یار و یاور خود بداند، ادامه داد: دولت قبل این موسسات را مخالف خود می‌دانست ولی این دولت به مرحله تعامل و هم‌فکری رسیده ولی در عمل هیچ فعالیتی انجام نداده است.

رییس شورای هماهنگی منطقه ۳ کشوری موسسات غیرانتفاعی  افزود: گلایه موسسات آموزش عالی به ناعادلانه بودن رقابتها است و اعتراضی در دادن امکانات دولتی به مجموعه‌های آموزش عالی وجود ندارد.

صادقی افزود: توسعه این موسسات سبب خوشحالی است ولی از مسئولان درخواست داریم که موسسات آموزش عالی را هم‌سطح سایر دانشگاهها دانسته و عرصه رقابت عادلانه باشد، چرا که دانشجویان این موسسات نیز فرزندان کشور هستند و سهمی از بودجه کشور دارند.

وی ادامه داد: باید این روند تفکر درست شود و برون‌سپاری به صورت کامل با نظارت انجام شود، چرا که موسسات آموزش عالی به خوبی در زمینه تربیت دانشجویان فعال هستند و لازم است عرصه رقابت موسسات و دانشگاهها منصفانه شود.

رییس شورای هماهنگی منطقه ۳ کشوری موسسات غیرانتفاعی با بیان اینکه معمولا ضعیف‌ترین گروه‌های آموزشی وارد موسسات آموزش عالی می‌شوند گفت: هم‌اکنون بر طبق آماری که توسط سازمان سنجش منتشر می‌شود سه سال متوالی در زمینه میزان قبولی کارشناسی ارشد دانشگاهها پس از دانشگاههای دولتی، موسسات آموزش عالی رتبه دوم را دارد که این موضوع نشان می‌دهد این موسسات با وجود محدودیتها به خوبی فعالیت میکنند.

صادقی افزود: در دولت جدید تعامل خوبی با موسسات آموزش عالی ایجاد شده است به گونه‌ای که نشست‌های متعددی با این موسسات برگزار شده است و با تشکیل کارگروه‌ها، امور حقوقی، شهریه‌ها و زیرساخت‌ها ساماندهی می شود، ولی این موضوع زمان‌بر است.

وی با اشاره به اینکه ۳۶۳ موسسه آموزش عالی در کشور فعال است، افزود: ۷۱ موسسه تا سال ۶۲ تاسیس شدند و ۲۸۶ موسسه بعد از سال ۶۲ تا ۸۴ تاسیس شدهاند که نشان‌دهنده بی‌تدبیری در صدور مجوز و تاسیس این موسسات بوده است.

رییس شورای هماهنگی منطقه ۳ کشوری موسسات غیرانتفاعی گفت: ۴۳۹ هزار دانشجو در کل کشور در موسسات آموزش عالی در حال تحصیل هستند که نشان‌دهنده نقش برجسته این موسسات در آموزش دانشجویان است.

 صادقی افزود: برای بهبود وضعیت موسسات آموزش عالی اتحادیه دانشگاههای غیرانتفاعی با توجه به مناطق جغرافیایی و جمعیت دانشجویی در ۸ منطقه تشکیل شد که منطقه ۳ شامل استان‌های زنجان، اردبیل، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و کردستان با ۳۹ موسسه است که این تعداد موسسات از میانگین کشوری پایین‌تر است.

وی ادامه داد: سرمایههای علمی و مدیریتی کشور موسسات آموزش عالی را تاسیس کرده و تجربه خود را در خدمت فرهنگ و آموزش کشور گذاشته‌اند و سرانه فرهنگی این موسسات برخلاف سایر دانشگاهها توسط خانوادهها تامین می‌شود تا مدیران آینده جامعه تربیت شوند و این فعالیتها توسط شهریه اندکی که از دانشجویان گرفته می‌شود اجرا می‌گردد ولی متاسفانه این موسسات حتی اجازه رسانهای کردن این فعالیتها را ندارند.

رییس شورای هماهنگی منطقه ۳ کشوری موسسات غیرانتفاعی  گفت: در کل کشور چهار هزار نفر عضو هیئت علمی تمام وقت کشوری، ۱۰ هزار نفر هیئت علمی مدعو و هشت هزار نفر کارمند با موسسات آموزش عالی همکاری میکنند که نشان‌دهنده آمار بالای ایجاد اشتغال این موسسات در کشور است.

کد مطلب 2475442

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