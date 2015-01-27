رقابت دانشگاه های دولتی با موسسات غیرانتفاعی عادلانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جابر صادقی ظهر سه شنبه در جلسه شورای منطقه ۳ شمالغرب موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی با بیان اینکه رقابت دانشگاه‌ها با موسسات آموزش عالی عادلانه باشد افزود: متاسفانه نگاه و توجه مطلوب به رغم ظرفیت بالای موسسات غیر انتفاعی صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه دولت این موسسات را یار و یاور خود بداند، ادامه داد: دولت قبل این موسسات را مخالف خود می‌دانست ولی این دولت به مرحله تعامل و هم‌فکری رسیده ولی در عمل هیچ فعالیتی انجام نداده است.

رییس شورای هماهنگی منطقه ۳ کشوری موسسات غیرانتفاعی افزود: گلایه موسسات آموزش عالی به ناعادلانه بودن رقابت‎ها است و اعتراضی در دادن امکانات دولتی به مجموعه‌های آموزش عالی وجود ندارد.

صادقی افزود: توسعه این موسسات سبب خوشحالی است ولی از مسئولان درخواست داریم که موسسات آموزش عالی را هم‌سطح سایر دانشگاه‎ها دانسته و عرصه رقابت عادلانه باشد، چرا که دانشجویان این موسسات نیز فرزندان کشور هستند و سهمی از بودجه کشور دارند.

وی ادامه داد: باید این روند تفکر درست شود و برون‌سپاری به صورت کامل با نظارت انجام شود، چرا که موسسات آموزش عالی به خوبی در زمینه تربیت دانشجویان فعال هستند و لازم است عرصه رقابت موسسات و دانشگاه‎ها منصفانه شود.

رییس شورای هماهنگی منطقه ۳ کشوری موسسات غیرانتفاعی با بیان اینکه معمولا ضعیف‌ترین گروه‌های آموزشی وارد موسسات آموزش عالی می‌شوند گفت: هم‌اکنون بر طبق آماری که توسط سازمان سنجش منتشر می‌شود سه سال متوالی در زمینه میزان قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه‎ها پس از دانشگاه‎های دولتی، موسسات آموزش عالی رتبه دوم را دارد که این موضوع نشان می‌دهد این موسسات با وجود محدودیت‎ها به خوبی فعالیت می‎کنند.

صادقی افزود: در دولت جدید تعامل خوبی با موسسات آموزش عالی ایجاد شده است به گونه‌ای که نشست‌های متعددی با این موسسات برگزار شده است و با تشکیل کارگروه‌ها، امور حقوقی، شهریه‌ها و زیرساخت‌ها ساماندهی می شود، ولی این موضوع زمان‌بر است.

وی با اشاره به اینکه ۳۶۳ موسسه آموزش عالی در کشور فعال است، افزود: ۷۱ موسسه تا سال ۶۲ تاسیس شدند و ۲۸۶ موسسه بعد از سال ۶۲ تا ۸۴ تاسیس شده‎اند که نشان‌دهنده بی‌تدبیری در صدور مجوز و تاسیس این موسسات بوده است.

رییس شورای هماهنگی منطقه ۳ کشوری موسسات غیرانتفاعی گفت: ۴۳۹ هزار دانشجو در کل کشور در موسسات آموزش عالی در حال تحصیل هستند که نشان‌دهنده نقش برجسته این موسسات در آموزش دانشجویان است.

صادقی افزود: برای بهبود وضعیت موسسات آموزش عالی اتحادیه دانشگاه‎های غیرانتفاعی با توجه به مناطق جغرافیایی و جمعیت دانشجویی در ۸ منطقه تشکیل شد که منطقه ۳ شامل استان‌های زنجان، اردبیل، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و کردستان با ۳۹ موسسه است که این تعداد موسسات از میانگین کشوری پایین‌تر است.

وی ادامه داد: سرمایه‎های علمی و مدیریتی کشور موسسات آموزش عالی را تاسیس کرده و تجربه خود را در خدمت فرهنگ و آموزش کشور گذاشته‌اند و سرانه فرهنگی این موسسات برخلاف سایر دانشگاه‎ها توسط خانواده‎ها تامین می‌شود تا مدیران آینده جامعه تربیت شوند و این فعالیت‎ها توسط شهریه اندکی که از دانشجویان گرفته می‌شود اجرا می‌گردد ولی متاسفانه این موسسات حتی اجازه رسانه‎ای کردن این فعالیت‎ها را ندارند.

رییس شورای هماهنگی منطقه ۳ کشوری موسسات غیرانتفاعی گفت: در کل کشور چهار هزار نفر عضو هیئت علمی تمام وقت کشوری، ۱۰ هزار نفر هیئت علمی مدعو و هشت هزار نفر کارمند با موسسات آموزش عالی همکاری می‎کنند که نشان‌دهنده آمار بالای ایجاد اشتغال این موسسات در کشور است.