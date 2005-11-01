شوراي اقتصاد برنامه كشور براي توليد 29 ميليون تن فولاد را بررسي مي كند

عياربهمن رضايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: درخواست وزارت صنايع و معادن از شوراي اقتصاد در خصوص صدور مجوز براي توليد 29 ميليون تن فولاد در بخش خصوصي، دولتي و دولتي -خصوصي كه در برنامه چهارم پيش بيني شده بود، مي باشد.

وي افزود: توليد 29 ميليون تن فولاد پيش بيني شده در برنامه چهارم در دولت خاتمي تنها در كميته تخصصي به تصويب رسيد اما به شوراي اقتصاد ارايه ولي براي تصويب نهايي ارايه نشد.

وي تصريح كرد: وزارت صنايع و معادن خواستارتصويب اين ميزان فولاد پيش بيني شده در برنامه چهارم مي باشد تا بستر مناسب براي هرچه سريعتراجرايي شدن آن فراهم شود.

مدير عامل منطقه ويژه صنايع معدني خليج فارس با اشاره به قابليت اجرايي 29 ميليون تن فولاد در برنامه چهارم خاطر نشان كرد: درحال حاضرظرفيت توليد حدود 11ميليون تن فولاد موجود است .

وي گفت: هم اكنون توليد 5/1 ميليون تن فولاد توسط فولاد هرمزگان به تصويب نهايي رسيده كه قراردادهاي مربوطه نيزامضا شده است كه با ظرفيت موجود فعلي شرايط لازم براي توليد در مجموع حدود 14 ميليون تن فولاد فراهم شده است.

به گفته وي، با تصويب طرحهاي ديگر واحدهاي فولاد سازي در مجموع به توليد حدود 15 ميليون تن فولاد نياز داريم كه اميد است با مصوبه شوراي اقتصاد و تكميل مابقي واحدها ميزان 29 ميليون تن فولاد پيش بيني شده در برنامه چهارم اجرايي شود.