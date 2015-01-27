واکنش صادق به خبر ترک جلسه شورای انقلاب فرهنگی توسط روحانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور امروز بعد از ظهر در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید الله‌دادی در جمع خبرنگاران، گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران از اول انقلاب تاکنون در چارچوب سیاست‌های رهبر فقید و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و سیاست های کلی نظام بوده، هست و خواهد بود.

وی درباره حواشی به وجود آمده در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: مرجع رسمی یعنی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون این موضوع اطلاعیه صادر کرده است. البته در این میان برخی رسانه ها برای مطرح کردن خودشان به این مسائل دامن می زنند.