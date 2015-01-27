پروژه احداث زباله گیر در تالاب انزلی کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا برجی عصر سه شنبه در نشست خبری که در آستانه ۱۳ بهمن روز جهانی تالاب ها در محدوده تالاب انزلی برگزار شد، اظهار داشت:در ۴۰ نقطه از تالاب انزلی تله های رسوب گیر و زباله گیر نصب خواهد شد که احداث اولین تله در ۱۳ بهمن همزمان با روز جهانی تالاب ها با شعار «تالاب ها برای آینده ما: همراه شوید!» کلنگ زده می شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست استان گیلان ادامه داد: تالاب انزلی به دلیل اهمیت اکولوژیک بالا به همراه تالاب امیر کلایه لاهیجان و دهانه سفید رود(بوجاق) در کنوانسیون رامسر در سال ۱۳۵۴ به ثبت رسیده اند.

وی افزود: پیش از این عمق این تالاب ۹ متر و مساحت آن ۱۵ کیلومتر مربع بوده که متاسفانه امروزه عمق آن به طور میانگین به ۱ متر رسیده است.

برجی گفت: تا قبل از این، ظرفیت صید ماهی در تالاب انزلی ۱۵ هزار تن بوده و در حال حاضر به ۲۰۰ تن رسیده که به دلیل بار آلودگی زیاد تالاب، محیط زیست مصرف آن را توصیه نمی کند.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان گیلان با اشاره به سد سازی های بی رویه در استان تاکید کزد: این تالاب ظرفیت ذخیره آبی سالانه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب را داشته که اکنون به کمترین مقدار خود رسیده است. این در حالی است که اگر هزینه های بالایی که برای سد سازی صرف می شوند، صرف حفظ این ذخیره منبع آب می شد بسیاری از مشکلات کم آبی منطقه قابل حل بود.

وی ضمن اعلام طرح های مطالعاتی و اقدامات زیر بنایی در دست اجرا در ارتباط با حفظ تالاب انزلی توضیح داد:سازمان محیط زیست با همکاری جایکا که در استان مستقر هستند پروژه های مختلفی را برای حفظ این تالاب برنامه ریزی کرده اند که اجرایی خواهند شد.

برجی همچنین به اختصاص اعتبار ۱۷ میلیارد تومانی به این تالاب در سطح ملی و استانی اشاره کرد.