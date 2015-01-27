به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز سه‌شنبه استقلال در کمپ اختصاصی زنده‌یاد ناصر حجازی و با حضور بیش از ۱۰۰ تماشاگر برگزار شد. بازیکنان ملی‌پوش استقلال که شب گذشته وارد ایران شده بودند، امروز در کمپ حضور پیدا کرده و در کنار دیگر بازیکنان تمرین کردند.

همانند روزهای گذشته هرایر مگویان و هلمکه از غایبان تمرین بودند. هاشم بیگ‌زاده دیگر ملی‌پوش استقلال که در استرالیا از ناحیه دست دچار شکستگی شده بود، تنها ملی‌پوش غایب بود.

* هوادارانی که در کمپ حضور داشتند به شدت از برنامه ریزی سازمان لیگ ناراحت بوده و اعتقاد داشتند که نباید استقلال روز جمعه و با این شرایط مقابل سپاهان بازی کند.

* پس از حضور ملی‌پوشان در تمرین آنها خوش و بش گرمی را با سایر بازیکنان انجام دادند.

* امیر قلعه‌نویی چند دقیقه ای با ملی پوشان استقلال صحبت کرد و سپس آنها تمریناتشان را شروع کردند.

* میثم بائو که دو فصل پیش در استقلال حضور داشت، با ورودش به تمرین باعث شگفتی هواداران و بازیکنان شد. بائو اعلام کرد که فقط یک ساعت با استقلال تمرین می کند و قرار نیست به استقلال بپیوندد.

* هواداران حاضر در کمپ قبل از شروع تمرین با ملی پوشان خوش و بش کرده و آنها را بابت حذف در مقابل عراق دلداری می دادند. آنها به ملی پوشان می گفتند که اگر کی‌روش بیشتر از آنان استفاده می‌کرد، مطمئنا عراق را شکست می دادند!

* در ابتدای تمرین، امیر قلعه‌نویی ۵ دقیقه برای تمام بازیکنان صحبت کرد و از آنان خواست با توجه به تغییر زمان بازی استقلال و سپاهان تمرینات را جدی‌تر انجام داده و مراقب باشند تا دچار آسیب‌دیدگی نشوند.

* پس از صحبت های سرمربی، بازیکنان بدن های خود را گرم کرده و سپس به کارهای سرعتی و کششی پرداختند. در بخش بعدی تمرین ملی‌پوشان از دیگر بازیکنان جدا شده و بازی آقاوسط انجام دادند و سپس در آیتم بعدی به مرور کارهای تاکتیکی پرداخته و در بخش پایانی تمرین یک فوتبال درون تیمی را انجام دادند.