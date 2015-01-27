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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۵۸

غیبت بیک زاده و دو بازیکن خارجی؛

بازگشت ملی‌پوشان به تمرین استقلال و روبوسی قلعه‌نویی با صادقی

بازگشت ملی‌پوشان به تمرین استقلال و روبوسی قلعه‌نویی با صادقی

تمرین تیم فوتبال استقلال در حالی امروز سه شنبه برگزار شد که تمام ملی پوشان این تیم به جز هاشم بیک زاده در آن حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز سه‌شنبه استقلال در کمپ اختصاصی زنده‌یاد ناصر حجازی و با حضور بیش از ۱۰۰ تماشاگر برگزار شد. بازیکنان ملی‌پوش استقلال که شب گذشته وارد ایران شده بودند، امروز در کمپ حضور پیدا کرده و در کنار دیگر بازیکنان تمرین کردند.

همانند روزهای گذشته هرایر مگویان و هلمکه از غایبان تمرین بودند. هاشم بیگ‌زاده دیگر ملی‌پوش استقلال که در استرالیا از ناحیه دست دچار شکستگی شده بود، تنها ملی‌پوش غایب بود.

* هوادارانی که در کمپ حضور داشتند به شدت از برنامه ریزی سازمان لیگ ناراحت بوده و اعتقاد داشتند که نباید استقلال روز جمعه و با این شرایط مقابل سپاهان بازی کند.

* پس از حضور ملی‌پوشان در تمرین آنها خوش و بش گرمی را با سایر بازیکنان انجام دادند.

* امیر قلعه‌نویی چند دقیقه ای با ملی پوشان استقلال صحبت کرد و سپس آنها تمریناتشان را شروع کردند.

* میثم بائو که دو فصل پیش در استقلال حضور داشت، با ورودش به تمرین باعث شگفتی هواداران و بازیکنان شد. بائو اعلام کرد که فقط یک ساعت با استقلال تمرین می کند و قرار نیست به استقلال بپیوندد.

* هواداران حاضر در کمپ قبل از شروع تمرین با ملی پوشان خوش و بش کرده و آنها را بابت حذف در مقابل عراق دلداری می دادند. آنها به ملی پوشان می گفتند که اگر کی‌روش بیشتر از آنان استفاده می‌کرد، مطمئنا عراق را شکست می دادند!

* در ابتدای تمرین، امیر قلعه‌نویی ۵ دقیقه برای تمام بازیکنان صحبت کرد و از آنان خواست با توجه به تغییر زمان بازی استقلال و سپاهان تمرینات را جدی‌تر انجام داده و مراقب باشند تا دچار آسیب‌دیدگی نشوند.

* پس از صحبت های سرمربی، بازیکنان بدن های خود را گرم کرده و سپس به کارهای سرعتی و کششی پرداختند. در بخش بعدی تمرین ملی‌پوشان از دیگر بازیکنان جدا شده و بازی آقاوسط انجام دادند و سپس در آیتم بعدی به مرور کارهای تاکتیکی پرداخته و در بخش پایانی تمرین یک فوتبال درون تیمی را انجام دادند.

کد مطلب 2475460

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