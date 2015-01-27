۱۳ هزار آموزشگاه مهارتی آزاد در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کشاورز در نخستین جشنواره توانمندسازی‌ زنان سرپرست خانوار افزود: ارائه آموزش‌های بازار محور با هدف اشتغال کارآموزان و مخاطبان از جمله اهداف سازمان‌فنی‌وحرفه‌ای است.

وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای متولی آموزش‌های غیررسمی در کشور است، افزود: تاکنون ۱۷ تا ۱۸ جامعه هدف از آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای بهره‌مند شده‌اند.

کشاورز با اشاره به اینکه ۷۰ تا ۷۵ درصد آموزش های ارایه شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در قالب عملی است افزود: آموزش و تقویت سطح مهارت کارآموزان همواره از سوی سازمان فنی‌وحرفه‌ای مورد توجه بوده است.

مدیرکل دفتر امور آموزش روستایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: آموزش در سکونت گاههای غیر رسمی، مناطق روستایی و مناطق محروم با هدف ارتقا مهارت، افزایش روحیه ریسک‌پذیری، ایجاد اعتماد به نفس به منظور ورود افراد به بازار کار از جمله اقدامات سازمان آموزش فنی حرفه ای در راستای ارتقا توانمندی‌های شغلی افراد است.

کشاورز افزود: ضمن اعلام آمادگی به منظور ارایه خدمات آموزشی به بخش‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی از سوی سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای گفت: در راستای اشتغالزایی توسعه آموزش های بازار محور باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: ارائه خدمات آموزشی در زمینه‌های مختلف نظیر کشاورزی، صنعت، داروسازی، پوشاک و غیره از جمله اقدامات انجام شده توسط سازمان فنی‌وحرفه‌ای است.

مدیرکل دفتر امور آموزش روستایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: ارایه آموزش‌های بازار محور بستر مناسبی برای اشتغالزایی در جامعه فراهم می‌کند.

کشاورز افزود: میزان خدمات آموزشی ارایه شده درسطح روستاها در سال گذشته ۱۴ میلیون نفر ساعت بوده که امیدواریم این میزان تا پایان امسال به ۱۷ میلیون نفر ساعت افزایش یابد.

نخستین نمایشگاه صنایع و تجهیزات مشاغل خانگی در زنجان برگزار شد

نخستین نمایشگاه صنایع و تجهیزات مشاغل خانگی با رویکرد خوشه محور LNSIE امروز با حضور معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در زنجان برگزار شد.

اجرای طرح LNSIE در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از جمله طرح‌هایی است که به عنوان پایلوت توسط شرکت مشاوره و توسعه کارآفرینی زاگرس در استان زنجان انجام شده است.

زنجان به عنوان دوازدهمین استان کشور است که طرح توانمندسازی یاد شده توسط شرکت کارآفرینی زاگرس با موفقیت اجرا شده است.

استارات طرح یاد شده از اردیبهشت ماه امسال در زنجان خورده است و تا کنون حدود ۱۵۰ نفر از زنان تحت پوشش بهزیستی در سراسر استان زنجان تحت آموزش مهارت های شغلی قرار گرفته‌اند.

طرح ۵ گام LNSIE به عنوان طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با رویکرد خوشه محور مطرح است که در آبان ماه امسال به پایان رسیده است.

عمده فعالیت‌های شرکت مشاوره و توسعه کارآفرینی زاگرس در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی در حوزه‌های پوشاک، قطعات خودرو، سنگ‌های قیمتی، صنایع غذایی و نهاده‌های کشاورزی بوده است.

هم اکنون طرح پایلوت LNSIE شرکت کارآفرینی زاگرس در استان گیلان در حال اجرا است که این طرح هم اکنون در مرحله ۴ قرار دارد.