دنیای غرب به دنبال مقابله با موج بیداری و جلوگیری از نشر اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان در گردهمایی یکروزه ائمه جمعه خراسان رضوی اظهار کرد: ترس دشمنان اسلام از نفوذ و گرایش ملت های ستمدیده به دین اسلام موجب شده تا استکبار با توسل به توطئه های مکرر و ایجاد تفرقه در بین مسلمانان با اسلام به مقابله بپردازد.

وی بیان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل موجب صدور پیام انقلاب به سراسر جهان شد و به دنبال آن موجی از آزادی خواهی و بیداری در دنیا شکل گرفت.

رشیدیان گفت: از همین رو دشمنان انقلاب و اسلام از ابتدای پیروزی انقلاب با توطئه های متفاوت مانند ترور های کور، حمایت گروهک ها و همچنین تحمیل ۸ سال جنگ سعی کردند تا نظام اسلامی را به چالش بکشند که به پشتیبانی ملت ایران و هدایت رهبر معظم انقلاب دشمن در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماند.

وی توهین به رسول مکرم اسلام(ص) را حرکت پدافندی دشمن در برابر آفند اسلام عنوان کرد و افزود: دشمن در طول ۳۵ سال گذشته از هیچ تلاشی برای به زانو درآوردن ایران اسلامی فرو گذار نبوده و تمامی دسیسه های غربی ها با هوشیاری مردم و رهبری تاکنون خنثی شده است.

استاندار خراسان رضوی بااشاره به فتنه سال ۸۸ به عنوان یکی دیگر از دسیسه های دشمن برای به زانو در آوردن انقلاب افزود: دشمن که به خیال باطل تصور می کرد مردم از همراهی با نظام دست کشیده اند این جریان را حمایت کرد اما در عمل با حضور پر شور مردم مشاهده کرد که ملت ایران همواره همراه و حامی انقلاب و ارزش های آن هستند.

رشیدیان اتفاقات و تحولات منطقه و جنگ های حاصل از افراطی گری را یکی دیگر از تلاش ها و نقشه های دشمن برای ضربه زدن به مسلمانان عنوان کرد و افزود: تنها راه برون رفت از مشکلات امروزی حفظ وحدت است.

وی با تاکید بر هوشیاری علما گفت: رهبر معظم انقلاب به عنوان منادی وحدت در جهان همواره بر تحقق امت واحده تاکید دارند. و لذا نقش ائمه جمعه و علما در این راستا بسیار حائز اهمیت است.

جنگ نفت به شدت جنگ تحمیلی است

استاندار خراسان رضوی همچنین با بیان اینکه تحریم ها به عنوان یکی از ابزار های استکبار برای فشار علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است ادامه داد: جنگ تمام عیار نفت به همان شدت جنگ هشت سال دفاع مقدس ماست و امروز سعودی ها، کویتی ها و اماراتی ها وارد جنگ تمام عیاری شده اند تا کمر ما را بشکنند.

وی اظهار کرد: دشمنان باید بدانند که از توانایی بالایی برخوردار هستیم و در برابر توطئه ها و تحریم های آنها ایستادگی خواهیم کرد.

رشیدیان اظهار کرد: با وجود توطئه دشمن این بار در قالب جنگ نفت اما تاکنون ۶۹درصد بودجه خراسان رضوی اختصاص یافته است.

رشیدیان بیان کرد: این در حالی است که سال گذشته در همین مدت تنها ۳۳ درصد بودجه استان خراسان رضوی محقق شده بود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه دهه فجر فرصت مغتنمی برای بیان دستاورد ها و ارزش های انقلاب به نسل جوان و اقشار مختلف است افزود: امسال نیز به به برکت این ایام تعداد یک هزار و ۴۸۴ پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و ۶۲ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی یک روزه ائمه جمعه و جماعات خراسان رضوی با هدف تبیین نقش امامان جماعت در مراسم دهه فجر برگزار شد.