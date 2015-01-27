  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۰۴

توسط معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری/

«قلک کتاب» در حاشیه دوازدهمین «یادیار مهربان» رونمایی شد

«قلک کتاب» در حاشیه دوازدهمین «یادیار مهربان» رونمایی شد

غلامرضا میرحسینی معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری و مدیر شبکه سه سیما ضمن بازدید از غرفه نمایشگاه سازمان فرهنگی هنری در نمایشگاه کتاب یادیار مهربان، از طرح قلک کتاب رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «قلک کتاب» صندوقی است که مدیریت امور کتابخانه‌ها قصد دارد در مراکز فرهنگی سازمان فرهنگی هنری راه‌اندازی کند.

در این طرح شهروندان تهرانی می‌توانند کتاب‌هایی را که به هر دلیلی به آن نیاز ندارند در صندوق‌های «قلک کتاب» انداخته و در چرخه اهدا به شهروندان نیازمند قرار دهند.

قلک کتاب

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با هدف ترویج اخلاق حسنه‌ مهربانی و با استفاده از ظرفیت‌های شهروندی، در صدد ترویج فرهنگ "هدیه دادن" است.

این صندوق‌ها در مجاورت تمام مراکز فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری قرار خواهد گرفت. علاقه‌مندان برای اطلاع از نشانی مراکز فرهنگی این سازمان می‌توانند به پایگاه اینترنتی www.farhangsara.ir  مراجعه کنند.

مدیر شبکه سوم سیما در ادامه از خدمات فرهنگی موجود در غرفه سازمان بازدید کردند. نمایشگاه یاد یار مهربان تا تاریخ هفتم بهمن در محل نمایشگاه‌های بوستان گفت‌و‌گو دایر خواهد بود که بازدید برای عموم شهروندان آزاد است.

کد مطلب 2475469

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها