«قلک کتاب» در حاشیه دوازدهمین «یادیار مهربان» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «قلک کتاب» صندوقی است که مدیریت امور کتابخانه‌ها قصد دارد در مراکز فرهنگی سازمان فرهنگی هنری راه‌اندازی کند.

در این طرح شهروندان تهرانی می‌توانند کتاب‌هایی را که به هر دلیلی به آن نیاز ندارند در صندوق‌های «قلک کتاب» انداخته و در چرخه اهدا به شهروندان نیازمند قرار دهند.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با هدف ترویج اخلاق حسنه‌ مهربانی و با استفاده از ظرفیت‌های شهروندی، در صدد ترویج فرهنگ "هدیه دادن" است.

این صندوق‌ها در مجاورت تمام مراکز فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری قرار خواهد گرفت. علاقه‌مندان برای اطلاع از نشانی مراکز فرهنگی این سازمان می‌توانند به پایگاه اینترنتی www.farhangsara.ir مراجعه کنند.

مدیر شبکه سوم سیما در ادامه از خدمات فرهنگی موجود در غرفه سازمان بازدید کردند. نمایشگاه یاد یار مهربان تا تاریخ هفتم بهمن در محل نمایشگاه‌های بوستان گفت‌و‌گو دایر خواهد بود که بازدید برای عموم شهروندان آزاد است.