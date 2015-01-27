دولت از تعدادی از وزرا و معاونین وزرای کابینه قبل شکایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده در حاشیه همایش حقوق شهروندی و حق دفاع در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چند بار از فساد مالی در دولت قبل سخن گفته آیا تبدیل به شکایت شده است گفت: پرونده تخلفات برای مسئولان از دولت قبل تشکیل شده است.

وی در پاسخ به این که آیا وزرا و معاونین وزرا هم در این پرونده ها هستند گفت: این تخلفات محرز شده و افرادی در این خصوص مورد شکایت قرار گرفته اند.

امین زاده در مورد تابعیت دوگانه یکی از مسئولان ارشد نهاد ریاست جمهوری هم گفت: این خبر صحت ندارد.