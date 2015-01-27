پیام رهبری ایران به جوانان غرب باورهای غلط از اسلام را به چالش کشید

به گزارش خبرنگار مهر، پیام مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا درخصوص لزوم شناخت اسلام واقعی از سوی آنها انعکاس وسیعی در سطح جهانی داشت. از اینرو گفتگویی با پروفسور «چارلز تالیافرو» استاد دانشگاههای آکسفورد، کلمبیا، پرینستون، کلمبیا و نتردام آمریکا انجام شده است که در ادامه از نظر می گذرد.

تالیافرو در حال حاضر استاد فلسفه کالج سنت اولاف در مینه‌سوتای آمریکاست. راهنمای آکسفورد درباره الهیات، راهنمایی مقدماتی بر زیبایی شناسی، تصویر در ذهن، فرهنگ فلسفه دین، تاریخ مختصر روح، راهنمای راتلج درباره خداشناسی و راهنمای مقدماتی فلسفه دین از جمله آثار وی به شمار می‌روند. او از فیلسوفان برجسته معاصر به شمار می‌رود که در این حوزه صاحب آثار ارزشمندی است. وی دانش آموخته دانشگاه براون و هاروارد است. وی عضو انجمن فیلسوفان امریکاست.

پیام رهبر انقلاب به جوانان غربی پس از ماجرای شارلی ابدو که دستاویز برخی برای دامن زدن به اسلام هراسی بود را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر من پیام رهبر انقلاب سید علی خامنه ای با استقبال زیادی در غرب مواجه خواهد شد و این استقبال از سوی سنین مختلف خواهد بود. برداشت ایشان درباره اسلام و مسیحیت بسیار عمیق و هوشیارانه است. دقیقا همانگونه که مسیحیان نیاز به این مسئله دارند که بفهمند که خشونت های انجام پذیرفته به نام مسیحیت در تضاد با آموزه های حضرت مسیح و مسیحیت حقیقی بوده، امروز کسانی هم که به دنبال خرد و روشنفکری هستند به ویژه جوانان باید تشخیص دهند که اسلام حقیقی و اسلام دروغین چه هستند. تمرکز اصلی این نامه به چالش کشاندن آنهایی است که قصد دارند اسلام را دینی خطرناک و ناقض حقوق دیگران معرفی کنند. همچنین در این نامه اقدامات غلط آنهایی که به نام اسلام و پیامبر اسلام(ص) مرتکب اعمال خشونت آمیز می شوند هم محکوم شده است اقداماتی که صراحتا در تضاد با آموزه های قرآنی است. برای غرب این نکته اهمیت دارد که ببینند آنهایی که کارکنان شارلی ابدو را کشتند و کسانی که با آنها همراهی کردند در دین اسلام و فرهنگ اسلام قهرمان به حساب نمی آیند. یکی از بزرگترین افتخارات انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 این بوده است که یکی از نظام های ظالم را از راهکارهای غیر خشونت آمیز سرنگون کرد. برای جوانان و همه افراد درک این نکته که اعتصابات، راهپیمایی ها، تحریم ها و به ویژه رای دادن ها می توانند موجب تغییرات جدی در جوامع شوند و این راه های مسالمت آمیز چیزهایی و ابزارهایی هستند که در اسلام باید به دنبال آن باشند.

تاکید رهبر انقلاب اسلامی به شناخت دقیق از اسلام چه تاثیری بر جنبش های ضد اسلامی مثل پیگیدا که نوعی تفسیر منحرف و غلط را از اسلام ارائه می دهند خواهد داشت؟

هر چه این نامه بیشتر نشر یابد و تفسیر آن این باشد که در این نامه هم کاریکاتورها و هم ارائه چهره غلط از اسلام توسط آنهائیکه مرتکب خشونت می شوند محکوم شده است موفقیت اسلام نزد غربی ها بیشتر خواهد بود. باید صراحتا به غربی ها گفته شود که اسلام کشتار دانش آموزان را نفی می کند. باید به صراحت اعلام شود که جمهوری اسلامی ایران شلیک افراد مسلح به نیروی پلیس در خیابان های پاریس را محکوم می کند. این نامه چالشی بزرگ برای پگیدا و آنهایی است که فکر می کنند اسلام واقعی با اعمال ناپسند سازگار است. اطلاعات غلطی درباره اسلام منتشر شده اند که باید اصلاح شوند.

چرا ساختار قدرت جهانی تمایل دارد اسلام را در حاشیه قرار دهد؟

بسیاری در غرب هستند که خواهان استقبال از فرهنگ و افراد اسلامی هستند برای اینکه درحال حاضر در اکثر کشورهای غربی ما شاهد رشد پایدار جمعیت مسلمانان هستیم و مسلمانان بطور روز افزونی در حال عضو شدن در مراکز قانونگذاری و دادگاه های حقوقی و پارلمان ها هستند از جمله در کشور ایالات متحده آمریکا که مسلمانان بطور فزاینده در حال به دست آوردن نمایندگی های سیاسی در سطوح بالای دولتی و فدرال هستند. نگرانی ها از اسلام نیست زیرا اگر چنین بود مسلمانان هیچ یک از این دستاوردها را کسب نمی کردند. نگرانی از افراد رادیکال و افراطی است که به نام اسلام سلاح و بمب در دست می گیرند و به جای راه های مسالمت آمیز راه های خشونت آمیز را دنبال می کنند. آنهایی که به نام اسلام پلیس فرانسه را می کشند و آنهایی که با این افراد به عنوان قهرمان رفتار می کنند، ریشه در اسلام ندارند و اساسا کاری با اسلام ندارند. آنها پیرو اسلام نیستند آنها پیرو تفکرات خود هستند که فکر می کنند اسلام است. دوستان و دشمنان اسلام باید بر این نکته واقف باشند که رفتار این افراد ریشه در آموزه های حقیقی اسلام ندارد. من یک مسیحی هستم اما خودم را دوست قوی اسلام می دانم. من طوری عمل می کنم که بتوانم فرهنگ اسلام واقعی را در کشور خودم بسط و گسترش دهم. زمانی که آخرین بار در ایران بودم از برادران ایمانی خودم یعنی روحانیون اسلامی و فلاسفه اسلامی خواستم تا برای ایمنی من در سفرهایم دعا کنند و دعای من هم شامل حال آنها است.

جوانان غربی چگونه می توانند حقیقت واقعی اسلام را دریابند؟

از طریق قرار گرفتن در یک جامعه ای که بر اساس آموزه های قرآنی و پیامبر اسلام(ص) زندگی می کنند و در ارتباط بودن با دوستان واقعی اسلام که در همه جا حضور دارند.

گفتگو از پیمان یزدانی