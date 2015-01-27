هتک حرمت پیامبر اسلام(ص) سناریویی از پیش تعیین شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی روز سه شنبه در جمع ائمه جمعه و جماعات خراسان رضوی بیان کرد: هتک حرمت ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) از اقدامات دشمن در مقابله با گسترش اسلام گرایی در غرب است.

وی یادآور شد: توهین به پیامبر توسط نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» توطئه ای ساخته و پرداخته دشمن بود و جهان غرب حتی به گروه های داعش ماموریت داده بود تا به این نشریه حمله کنند تا از این طریق بتوانند هیاهوی تبلیغاتی بر علیه اسلام در دنیا راه بیندازند.

امام جمعه مشهد حضور مسئولان رژیم صهیونیستی را در صف نخست راهپیمایی را نیز به تروریست اروپایی و غربی لقب داد و افزود: این اقدام نشان می‌دهد که این سناریو از پیش تعیین شده بود.

وی با تاکید بر این موضوع که اعتراضات به هتک حرمت پیامبر اسلام (ص) باید ادامه یابد افزود: تریبون نماز جمعه یکی از بهترین پایگاه ها برای احترام به ساحت مقدس رسول اکرم (ص) است.

امام جمعه مشهد بیان کرد: اقشار مختلف مردم با انعکاس اعتراضات و هیجان های عمومی به دشمنان خواهند فهماند که چنین حرکت هایی بزرگترین آفت و بلای جان برای دشمن است.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه در حال حاضر دشمنان اسلام برای برای دستیابی به اهداف خود در مقابله با اسلام به حرکت های جوشکنی دست زده اند اظهار کرد: اگر حکم امام راحل مبنی بر ارتداد و اعدام سلمان رشدی انجام می شد توهین به مقدسات اسلامی دیگر تکرار نمی شد.

وی با تاکید مجدد بر اینکه باید آتش تنور اعتراضات مردمی افروخته نگاه داشته شود گفت: کشورهای غربی باید به این نتیجه برسند که حرکات آنها جز نفرت چیزی بدنبال ندارد.

امام جمعه مشهد در جمع علما و روحانیان بیان کرد: مبلغان هیچ گاه نباید در برابر تکلیف خود عقب نشینی کنند و در راستای تکلیف خود نباید اجازه دهند که موقعیت و مقام یا جایگاه سیاسی مانع از انجام وظیفه اصلی آنها شود.

آیت الله علم الهدی گفت: مبلغ نباید از هیچ جریانی غیر از خدا بترسد و تحت تاثیر عملیات روانی قرار گیرد.

وی همچنین از روحانیان و مبلغان خواست تا با بیان دستاوردهای انقلاب نسل سوم انقلاب را با ارزش های انقلاب آشنا کنند و در همین راستا گفت: بسیاری از نوجوانان دوران پیروزی انقلاب را درک نکرده و دوران رژیم شاه را نیز ندیده اند و لذا دستاورد های انقلاب باید برای آنها تبیین شود.

امام جمعه مشهد یادآور شد: دشمن سعی دارد تا با تبلیغات گسترده چنان وانمود کند که رژیم پهلوی خدمات بسیاری داشته است و با نشان دادن چندین فیلم از چند اقدام معمولی بسیاری از جنایات این رژیم را پنهان کند.

وی اذعان داشت: روشنگری ها و آگاه سازی ائمه جمعه با این محور که در آن زمان چه به روز این ملت آمد و نظام ارباب رعیتی چه تبعیضی را دربین مردم قائل بود به روشن شدن ذهن مردم به ویژه جوانان کمک کنند.