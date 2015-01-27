کشته شدن 5 تبعه خارجی در حمله به هتل طرابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حمله افراد مسلح به یک هتل مجلل در طرابلس پایتخت لیبی 8 نفر کشته شدند. یک مقام امنیتی این کشور در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی محلی گفت 5 نفر از قربانیان از اتباع خارجی هستند.

«محمود حمزه» از فرماندهان نیروهای بازدارنده وابسته به ستاد مشترک ارتش لیبی با بیان این مطلب گفت در بین کشته شدگان 2 زن حضور دارند. گزارش ها حاکی است در حمله امروز به هتل کورینتیا طرابلس دو نفر از مهاجمان نیز کشته شده اند.

هنوز گزارش رسمی در مورد عاملان این حمله منتشر نشده است با این حال شبکه اسکای نیوز عربی با استناد به بیانیه منتشر شده از سوی داعش، این گروه تروریستی را مسئول حمله مذکور معرفی کرده است.