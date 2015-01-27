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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۲۸

پیام ایوبی به فیلم فجر

سینمای ایران به گویاترین زبان می‌گوید من عاشق محمدم

سینمای ایران به گویاترین زبان می‌گوید من عاشق محمدم

حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در آستانه آغاز سی و سومین جشنواره فیلم فجر پیام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در آستانه آغاز سی و سومین جشنواره فیلم فجر پیام داد.

متن کامل پیام حجت الله ایوبی به شرح زیر است:

سلام و درود بر سینمای ایران که به گویاترین زبان همواره نجوا کرده است: «من عاشق محمدم».

 دهه فجرتان و سی و سومین همایش اقتدارمان مبارک.

صدای پای بزرگان سینما، شکوه اندیشه ناب جوان ایرانی و نسیم خوش امید به مشام می رسد. جشنواره سی و سوم پنجره ای است به فردا؛ به آینده ای درخشان؛ به سوی سینمای امید.

نقشه راه سینمای امید... ادب، احترام، اعتماد، دوستی، آرامش و گذشت...که کلید واژگان فلسفه این طریق اند.

جشنواره سی و سوم دسترنج دستان خالی اما سینه های پر عشق وامید است.

جشن درخشش اندیشه های تابناک بر شما مبارک.

در برابر این همه متانت و صبوری و همراهی سر تعظیم فرود می آورم؛ از اینکه همراهتان هستم  به خود می بالم؛ و به شهروندی شهر دل، شهر سینمای ایران افتخار می کنم که:

شهریست پر ظریفان وز هر طرف نگاری

یاران صلای عشق است گر می کنید کاری

کد مطلب 2475485

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