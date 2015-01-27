به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در آستانه آغاز سی و سومین جشنواره فیلم فجر پیام داد.

متن کامل پیام حجت الله ایوبی به شرح زیر است:

سلام و درود بر سینمای ایران که به گویاترین زبان همواره نجوا کرده است: «من عاشق محمدم».

دهه فجرتان و سی و سومین همایش اقتدارمان مبارک.

صدای پای بزرگان سینما، شکوه اندیشه ناب جوان ایرانی و نسیم خوش امید به مشام می رسد. جشنواره سی و سوم پنجره ای است به فردا؛ به آینده ای درخشان؛ به سوی سینمای امید.

نقشه راه سینمای امید... ادب، احترام، اعتماد، دوستی، آرامش و گذشت...که کلید واژگان فلسفه این طریق اند.

جشنواره سی و سوم دسترنج دستان خالی اما سینه های پر عشق وامید است.

جشن درخشش اندیشه های تابناک بر شما مبارک.

در برابر این همه متانت و صبوری و همراهی سر تعظیم فرود می آورم؛ از اینکه همراهتان هستم به خود می بالم؛ و به شهروندی شهر دل، شهر سینمای ایران افتخار می کنم که:

شهریست پر ظریفان وز هر طرف نگاری

یاران صلای عشق است گر می کنید کاری