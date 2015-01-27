منطقه آزاد تجاری ویژه استان اردبیل تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، یونس اسدی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای عالی مناطق آزاد کشور به خبرنگار مهر گفت: این مصوبه به منزله مجوز ایجاد منطقه آزاد تجاری مستقل برای استان است.

وی افزود: شورای عالی مناطق آزاد در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور داشت با تشکیل این منطقه آزاد موافقت کرده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: پیش از این مصوبه ای مبنی بر الحاق بخش هایی از خاک استان به منطقه آزاد ارس تصویب شده بود که نفع قابل توجهی برای استان نداشت.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این وجود در مصوبه جدید اردبیل خود اختیار ایجاد یک منطقه آزاد را خواهد داشت که به منزله تحول اقتصادی قابل توجهی برای استان است.

اسدی با تاکید به مسئولان استان و نمایندگان در دستیابی به این مصوبه ادامه داد: این مصوبه جهت بررسی به زودی به مجلس ابلاغ خواهد شد.

وی تاکید دارد که منطقه آزاد تجاری می تواند خیر و برکت اقتصادی قابل توجهی برای استان به همراه داشته و زمینه رونق اقتصادی آن را فراهم سازد.