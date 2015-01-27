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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۳۷

رکن آبادی:

نظام تک قطبی در دنیا مفهومی ندارد

نظام تک قطبی در دنیا مفهومی ندارد

مشهد- سفیر سابق ایران در لبنان گفت: نظام دو قطبی که به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از هم گسیخت به سمت تک قطبی شدن پیش رفت اما امروز نظام تک قطبی مفهومی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، غضنفر رکن آبادی افزود: در حال حاضر شاهد شکل گیری و ورود قدرت های جدیدی به ویژه قدرت اسلامی در سطح دنیا هستیم.

سفیر سابق ایران در لبنان افزود:صحنه بین المللی امروز، صحنه گذار است و شرایط نظم نوین جهانی که توسط آمریکا ترتیب داده شده بود با توجه به شرایط فعلی در حال تغییر است.

وی گفت: در این نظم نوین جهانی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی از مقام ویژه ای برخوردار است.

مشاور وزیر امور خارجه کشور افزود: تمامی پیشرفت های کشور مرهون وحدت مردم، ایمان و همبستگی آنها و تدابیر رهبری است که باعث اقتدار نظام جمهوری اسلامی شده و نتیجه آن کسب رتبه نهم جهان در تولید علم، مقام نخست نانو تکنولوژی منطقه و پیشرفت های صنعتی، علمی، موشکی و پزشکی از نمونه های ایستادگی نظام در برابر استکبار جهانی است.

وی اصول سیاست خارجی را براساس ایجاد همبستگی و اتحاد اسلامی  عنوان کرد و گفت: چتر سیاست خارجی ایران به گستردگی تمامی جهان است

سفیر سابق ایران در لبنان گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران در کنار عادلانه ترین و مهمترین مسئله حق طلبانه در جهان یعنی مقاومت اسلامی در لبنان، فلسطین و حماس در برابر رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

رکن ابادی گفت: برای جمهوری اسلامی ایران فرقی ندارد که این گروه ها از چه مذاهبی هستند و هدف ایران ایجاد اتحاد و همبستگی ملت ها در برابر استکبار جهانی است.

وی  افزود: اصول سیاست خارجی ایران، ایجاد همبستگی و اتحاد اسلامی است که از ابتدای پیروزی انقلاب با رهبری داهیانه امام راحل و بعد از آن رهبر فرزانه نظام تا به امروز اعمال شده و کشور جمهوری اسلامی ایران را در اقیانوس پر تلاطم بین المللی به با ثبات ترین جزیره تبدیل کرده است.

وی گفت: امروز در شرایط متلاطمی در منطقه خاورمیانه به سر می بریم و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران با توجه به این تحولات، بسیار زیاد است.

کد مطلب 2475492

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